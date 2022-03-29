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Haberler Galeri Hazal Kaya oğluna sımsıkı sarıldı! Hazal Kaya'nın öpücüklere boğduğu boncuk gözlü Fikret Ali sevimliliğiyle ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 29.03.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 12:22

Hazal Kaya oğluna sımsıkı sarıldı! Hazal Kaya'nın öpücüklere boğduğu boncuk gözlü Fikret Ali sevimliliğiyle ilgi odağı oldu!

Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Üç kişilik çekirdek ailesiyle güzel bir yaşam süren Hazal Kaya, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Kaya, son paylaşımıyla yine ilgi odağı oldu. Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'ye sıkı sıkı sarıldığı ve öptüğü anlar büyük ilgi gördü. Oyuncunun paylaşımına ünlü isimlerden de çok sayıda yorum yağdı. İşte o paylaşım...

Hazal Kaya oğluna sımsıkı sarıldı! Hazal Kaya’nın öpücüklere boğduğu boncuk gözlü Fikret Ali sevimliliğiyle ilgi odağı oldu!

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Hazal Kaya oğluna sımsıkı sarıldı! Hazal Kaya’nın öpücüklere boğduğu boncuk gözlü Fikret Ali sevimliliğiyle ilgi odağı oldu!

Gözde çift, mutlu evliliklerini aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

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Hazal Kaya oğluna sımsıkı sarıldı! Hazal Kaya’nın öpücüklere boğduğu boncuk gözlü Fikret Ali sevimliliğiyle ilgi odağı oldu!

Sosyal medyayı sık kullanan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile zaman zaman paylaşım yapıyor.

Hazal Kaya oğluna sımsıkı sarıldı! Hazal Kaya’nın öpücüklere boğduğu boncuk gözlü Fikret Ali sevimliliğiyle ilgi odağı oldu!

Yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gören Kaya, son olarak oğlu Fikret Ali'yle yeni bir karesini yayınladı.

Hazal Kaya oğluna sımsıkı sarıldı! Hazal Kaya’nın öpücüklere boğduğu boncuk gözlü Fikret Ali sevimliliğiyle ilgi odağı oldu!

Fikret Ali'ye sıkı sıkı sarıldığı ve oğlunu öptüğü anları paylaşan Hazal Kaya'ya sanat camiasından yorum yağdı.

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