Giriş Tarihi: 29.03.2022 12:15
Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
12:22
Hazal Kaya oğluna sımsıkı sarıldı! Hazal Kaya'nın öpücüklere boğduğu boncuk gözlü Fikret Ali sevimliliğiyle ilgi odağı oldu!
Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Üç kişilik çekirdek ailesiyle güzel bir yaşam süren Hazal Kaya, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Kaya, son paylaşımıyla yine ilgi odağı oldu. Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'ye sıkı sıkı sarıldığı ve öptüğü anlar büyük ilgi gördü. Oyuncunun paylaşımına ünlü isimlerden de çok sayıda yorum yağdı. İşte o paylaşım...