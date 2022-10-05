Giriş Tarihi: 05.10.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 09:46

Hazal Kaya ve eşi Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Yazlıklarının fiyatı dudak uçuklattı

Aşk-ı Memnu dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bu mutlu evliliklerinden bir de Fikret Ali adında oğulları var. Ünlü çift, şimdilerde farklı bir heyecan içerisinde. İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan Kaya, kızına Leyla adını vereceğini açıklamıştı. Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kazançlarını gayrimenkule yatırdı. Oyuncu çift, Ayvalık'tan yazlık aldı. İşte dudak uçuklatan rakam...