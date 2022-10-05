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Haberler Galeri Hazal Kaya ve eşi Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Yazlıklarının fiyatı dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 05.10.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 09:46

Hazal Kaya ve eşi Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Yazlıklarının fiyatı dudak uçuklattı

Aşk-ı Memnu dizisindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bu mutlu evliliklerinden bir de Fikret Ali adında oğulları var. Ünlü çift, şimdilerde farklı bir heyecan içerisinde. İkinci çocuğuna 4 aylık hamile olan Kaya, kızına Leyla adını vereceğini açıklamıştı. Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kazançlarını gayrimenkule yatırdı. Oyuncu çift, Ayvalık'tan yazlık aldı. İşte dudak uçuklatan rakam...

Hazal Kaya ve eşi Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Yazlıklarının fiyatı dudak uçuklattı

3 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Rol aldığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, evlendiği yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Hazal Kaya ve eşi Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Yazlıklarının fiyatı dudak uçuklattı

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Ali Atay ile 3 yıldır mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, ikinci çocuğuna 4.5 aylık hamile.

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Hazal Kaya ve eşi Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Yazlıklarının fiyatı dudak uçuklattı

Belirginleşen göbeği ile poz veren Hazal Kaya, "Nası ilk ben duyuramadım ama? Sürpriz yumurta yükleniyooo! ♥️" notuyla karnı burnunda halini paylaşmıştı.

Hazal Kaya ve eşi Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Yazlıklarının fiyatı dudak uçuklattı

Süreyya Leyla adını verecekleri kızlarına kavuşmayı bekleyen oyuncu çift, setlerden kazandıklarını gayrimenkule yatırmaya başladı.

Hazal Kaya ve eşi Ali Atay çifti kazançlarını gayrimenkule yatırdı! Yazlıklarının fiyatı dudak uçuklattı

Birliktelikleriyle parmak ısırtan çift, sık sık aşk paylaşımlarıyla sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başaran ikili bir süre önce Balat'tan daire satın almıştı.

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