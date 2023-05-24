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Haberler Galeri Gönlünü bakın kime kaptırdı? Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı!
Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:42

Gönlünü bakın kime kaptırdı? Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı!

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı, çok geçmeden kendisini setlerde buldu. Çukur, Halka ve Sıcak Kafa gibi pek çok projede rol alan yıldız isim, Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla Erpek karakterini canlandırıyor. Geçmişte Rıza Kocaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Subaşı'nın yeni sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı.

Gönlünü bakın kime kaptırdı? Hazal Subaşı’nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni çıktı!

Aslen İzmirli olan Hazal Subaşı, Selanik göçmeni bir ailenin kızı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi alan yıldız, Miss Turkey'de dereceye girdikten sonra şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.

Gönlünü bakın kime kaptırdı? Hazal Subaşı’nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni çıktı!

İlk olarak 2016 yılında Adını Sen Koy dizisinde oynayan Subaşı, Çukur dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

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Gönlünü bakın kime kaptırdı? Hazal Subaşı’nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni çıktı!

Şimdilerde Kasaba Doktoru'nda rol alan Hazal Subaşı, son zamanlarda Sıcak Kafa dizisi ile adından söz ettiriyor.

Gönlünü bakın kime kaptırdı? Hazal Subaşı’nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni çıktı!

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Hazal Subaşı, sosyal medyayı sallıyor.

Gönlünü bakın kime kaptırdı? Hazal Subaşı’nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli’nin kuzeni çıktı!

Hazal Subaşı, Çukur dizisinin setinde bir dönem meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamıştı.

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