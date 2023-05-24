Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:22
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
16:42
Gönlünü bakın kime kaptırdı? Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı!
2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı, çok geçmeden kendisini setlerde buldu. Çukur, Halka ve Sıcak Kafa gibi pek çok projede rol alan yıldız isim, Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Leyla Erpek karakterini canlandırıyor. Geçmişte Rıza Kocaoğlu ile ilişki yaşayan Hazal Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Subaşı'nın yeni sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı.