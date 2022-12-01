Hazar Ergüçlü’nün göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi olay oldu! Gören Dua Lipa sandı!

Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:24
Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
09:26
Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Hazar Ergüçlü, son olarak katldığı bir davet için tercih ettiği siyah tulumu ile göz kamaştırdı. Göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi ile dikkat çeken siyah tulumun içinde poz veren Hazar Ergüçlü'yü görenler dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti. İşte Hazar Ergüçlü'nün derin göğüs dekolteli siyah şıklığı...