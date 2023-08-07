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Haberler Galeri Helin Avşar ablası Hülya Avşar’ı önce paylaştı sonra sildi! O detay dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 11:25

Helin Avşar ablası Hülya Avşar’ı önce paylaştı sonra sildi! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yoran Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etmişti. Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Helin Avşar ablası Hülya Avşar'ın bikinili videosunu paylaştıktan birkaç dakika sonra hemen sildi. Helin Avşar'ın, yeni yüklediği videoda ablası Hülya Avşar'ın göğüs dekoltesini sensürlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Helin Avşar ablası Hülya Avşar’ı önce paylaştı sonra sildi! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Hülya Avşar'ın kendisi gibi ünlü olan kız kardeşi Helin Avşar sosyal medyada ablasını paylaştı. Fakat Helin Avşar, paylaşımı saniyeler içinde silindi. Helin Avşar daha sonra paylaşımı yeniden yükledi ama bu kez ablası Hülya Avşar'ın göğüs dekoltesine sansür uygulayarak...

Helin Avşar ablası Hülya Avşar’ı önce paylaştı sonra sildi! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Hülya Avşar'ın kız kardeşi olarak tanınan Helin Avşar son yıllarda gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

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Helin Avşar ablası Hülya Avşar’ı önce paylaştı sonra sildi! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Sosyal medyada aktif olan ancak magazinde neredeyse hiç yer almayan Helin Avşar, yaptırdığı estetiklerle de dikkat çekiyor.

Helin Avşar ablası Hülya Avşar’ı önce paylaştı sonra sildi! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Avşar son olarak ablasının sıcaklarla mücadele yöntemini paylaştı.

Helin Avşar ablası Hülya Avşar’ı önce paylaştı sonra sildi! O detay dikkatlerden kaçmadı!

Helin Avşar ablası Hülya Avşar'ın bikinili videosunu paylaştıktan birkaç dakika sonra ise hemen sildi.

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