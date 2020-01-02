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  • Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıyoruz ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı!

Hepimiz onu olarak tanıyoruz ama… gerçeği açıkladı!

Merhum ünlü sanatçı 'nun oğlu bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıkladı. Babasının hayatından kesitler ve hatıralar aktaran genç Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes şaşırdı. Beş dili ana dili gibi konuşan ve başka dilleri de bilen babası Barış Manço'nun, "En güzel dil hangisidir?" sorusuna verdiği , "En güzel dil tatlı dil" cevabının sanatçının yaşam felsefesini özetleyen iki kelime olduğunu ifade eden Doğukan Manço, babasının tam adını açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 14:35
Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıyoruz ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı!

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü doğum gününde unutulmadı. Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi.

Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıyoruz ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı!

Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulunda başladığı eğitimini Galatasaray Lisesinde sürdüren , babasının vefatının ardından Galatasaray'dan ayrıldı ve eğitimini Şişli Terakki Lisesinde tamamladı.

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Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıyoruz ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı!

MÜZİKTE İLK ADIMLAR

Annesinin ifadesine göre 1,5 yaşında şarkı söylemeye başlayan , ilk grubunu 1958'de Galatasaray Lisesinde okurken, "Barış Manço ve Kafadarlar" adıyla kurdu ve ilk bestesi 'Dream Girl'ü yaptı. Manço, müzik hayatındaki ilk konserini öğrencisi olduğu Galatasaray Lisesinin konferans salonunda verdi.

Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıyoruz ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı!

"Harmoniler" grubuyla 1962 yılında ilk 45'lik plağını çıkaran Manço, henüz 19 yaşındayken "Grafson Plak" etiketiyle çıkardığı bu albümde, İngilizce sözlü "Twist in USA" ve "The jet" isimli iki parça bulunuyordu.

Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıyoruz ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı!

Bir yıl sonra otostopla Belçika'da bulunan ağabeyi Savaş Manço'nun yanına giden , Belçika Güzel Sanatlar Akademisine kaydoldu. Bu okulda resim, grafik, desen ve iç mimari okuyan Barış Manço, bir taraftan da gece bekçiliği, garsonluk gibi işler yaptı. Müzikle bağını hiç koparmayan Barış Manço, yabancı müzisyenlerden oluşan "Vahşi Kediler" grubuyla da müzik yaptı. Barış Manço'nun 1964'te doldurduğu biri İngilizce ikisi Fransızca üç şarkılık 45'lik, Fransa'da yayımlandı. Manço, 12 Ocak 1965'te Paris Olympia Konseri'ni gerçekleştirdi.

Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıyoruz ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı!

, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in öncülüğündeki "Kaygısızlar" grubuyla, 1967'de "Kol Düğmeleri"ni çıkardı. Dönemin arajman modasına tepki gösteren Barış Manço, "Kızılcıklar oldu mu?", "Derule", "Kirpiklerin ok ok eyle" gibi türküleri Rock'n Roll ve Twist tarzlarında seslendirdi. "Sychedelic" müzik akımından da etkilenen grup, "Ağlama değmez hayat" şarkısıyla başarı yakaladı.

Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıyoruz ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı!

"Altın Plak" ödülü kazanan bu albümün ardından ve Kaygısızlar, Fransa'ya gitti. Burada plak çalışması yapılsa da albüm uzun süre piyasaya sürülmedi. Barış Manço ve Kaygısızlar yollarını ayırırken Barış Manço, 1970'te yurda döndü.

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