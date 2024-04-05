Giriş Tarihi: 05.04.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
14:24
Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'den samimi itiraf: "Harcadığım parayla apartman alırdım"
Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş maneviyata yönelmişti. Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin son olarak bir camide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini anlatmıştı. Kendine bambaşka bir hayat kuran Yaşar Alptekin geçtiğimiz günlerde müzeyi andıran 4 katlı villası ile dikkat çekmişti. Yaşar Alptekin son olarak Aramızda Kalmasın programında samimi itiraflarda bulundu. Sanatçıların ticaretten anlamadığı dile getiren Yaşar Alptekin 12 kez ticarete atılıp nasıl battığını anlattı...