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Haberler Galeri Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'in camiide vaaz verdiği görüntüler çok konuşulmuştu! O eleştirilere tokat gibi yanıt!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 15:52

Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'in camiide vaaz verdiği görüntüler çok konuşulmuştu! O eleştirilere tokat gibi yanıt!

Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş maneviyata yönelmişti. Yaşar Alptekin, Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemine dikkat çekmişti. Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin son olarak bir camiide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini anlatmıştı. Yaşar Alptekin, katıldığı bir programda camii görüntüleri ve eski halleriyle ilgili konuştu. Yaşar Alptekin'den yapılan sert eleştirilere tokat gibi yanıt geldi...

Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in camiide vaaz verdiği görüntüler çok konuşulmuştu! O eleştirilere tokat gibi yanıt!

ELEŞTİRİLERE OLAY YANIT GELDİ!

Yaşar Alptekin Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Alptekin kendisine gelen eleştirellere yanıt verdi.

Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in camiide vaaz verdiği görüntüler çok konuşulmuştu! O eleştirilere tokat gibi yanıt!

Alptekin, "Vay ne zaman din adamı oldun", "Ne hakla din adamı oldun", "Eskiden tayt giyiyordu" gibi gelen yorumlara şöyle cevap verdi:

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Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in camiide vaaz verdiği görüntüler çok konuşulmuştu! O eleştirilere tokat gibi yanıt!

"Beni hiç üzmüyor tam tersine daha çok sevindiriyor. Taşı attığınız yerde sesler yükseliyorsa, taşı doğru attınız demektir. Edepsize edebini edeplice bildiririm. Hayatım boyunca edebi edepsizden öğrendim. 20 senedir bunu söylüyorum ben din adamı değilim. Ben dinimin adamıyım. Her yerde bunu söylüyorum."

Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in camiide vaaz verdiği görüntüler çok konuşulmuştu! O eleştirilere tokat gibi yanıt!

CAMİYE HOCA TARAFINDAN DAVET EDİLDİM

Camii görüntüleriyle ilgili ise Alptekin, "Ben bu camiye hoca tarafından davet edildim. Ben de davete icabet ettim. Yani hiçbir yerde din üzerine bir konuşma yapmadım, ben din adamı değilim" ifadelerini kullandı.

Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in camiide vaaz verdiği görüntüler çok konuşulmuştu! O eleştirilere tokat gibi yanıt!

Yaşar Alptekin, eski halleriyle ilgili gelen olumsuz yorumlara şöyle cevap verdi:

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