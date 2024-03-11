Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
15:52
Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'in camiide vaaz verdiği görüntüler çok konuşulmuştu! O eleştirilere tokat gibi yanıt!
Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş maneviyata yönelmişti. Yaşar Alptekin, Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemine dikkat çekmişti. Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin son olarak bir camiide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini anlatmıştı. Yaşar Alptekin, katıldığı bir programda camii görüntüleri ve eski halleriyle ilgili konuştu. Yaşar Alptekin'den yapılan sert eleştirilere tokat gibi yanıt geldi...