Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in camiide vaaz verdiği görüntüler çok konuşulmuştu! O eleştirilere tokat gibi yanıt!

CAMİYE HOCA TARAFINDAN DAVET EDİLDİM

Camii görüntüleriyle ilgili ise Alptekin, "Ben bu camiye hoca tarafından davet edildim. Ben de davete icabet ettim. Yani hiçbir yerde din üzerine bir konuşma yapmadım, ben din adamı değilim" ifadelerini kullandı.