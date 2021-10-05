Her şeyi bırakıp Hollanda'ya taşınmışlardı... Cansu Tosun'un eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğlu Marsel ile pozlarına beğeni yağdı!

Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, evlilikleriyle sanat camiasında örnek çift olarak gösteriliyor. 2018 yılında nikah masasına oturan Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, ilk oğulları Marsel'i geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı. Sakin ve doğal bir yaşam süren Köstendil ailesi, kısa bir süre önce de Hollanda'ya taşınmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'den renkli pozlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Tosun'un paylaşımları dikkat çekti, "Aile zamanı" notlu kareler yüz binlerce beğeni aldı!