Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!

Son olarak sosyal medyada ortaya çıkan ünlü oyuncunun çocukluk haline ait fotoğrafı görenler "Bu nasıl güzellik böyle" demeden edemedi. Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu kız çocuğu şimdilerin en sevilen isimlerinden eski bir oyuncu. Öyle ki her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen sevilen isim yardımlarıyla da gönülleri fethediyor.