Giriş Tarihi: 16.03.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
13:33
Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!
Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki tatlı kız çocuğu şimdilerin en sevilen isimlerinden eski bir oyuncu. Öyle ki her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen sevilen isim yardımlarıyla da gönülleri fethediyor. Sosyal medya hesabından çocukluk karesine "Seni seviyorum küçük..." diyen ünlü ismi tanıdınız mı? Bakın bu güzeller güzeli minik kız çocuğu hangi ünlü oyuncu...