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Haberler Galeri Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!
Giriş Tarihi: 16.03.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 13:33

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!

Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki tatlı kız çocuğu şimdilerin en sevilen isimlerinden eski bir oyuncu. Öyle ki her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen sevilen isim yardımlarıyla da gönülleri fethediyor. Sosyal medya hesabından çocukluk karesine "Seni seviyorum küçük..." diyen ünlü ismi tanıdınız mı? Bakın bu güzeller güzeli minik kız çocuğu hangi ünlü oyuncu...

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!

Son olarak sosyal medyada ortaya çıkan ünlü oyuncunun çocukluk haline ait fotoğrafı görenler "Bu nasıl güzellik böyle" demeden edemedi. Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu kız çocuğu şimdilerin en sevilen isimlerinden eski bir oyuncu. Öyle ki her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yönelen sevilen isim yardımlarıyla da gönülleri fethediyor.

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!

Bu tatlı kız çocuğu şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Gamze Özçelik'ten başkası değil.

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Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!

Mütevazi hayatıyla merak uyandıran Gamze Özçelik'in son olarak çocukluk karesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisi ile yakaladığı şöhreti, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir kararla veda etmişti.

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!

Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

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