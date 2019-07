- Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu sahnede de birlikteler.

Siz de gördüğüm kadarıyla her konserde oradasınız.

İki usta ismi sahnede izlemek genç bir müzisyen için nasıl bir duygu?

- Kenan Doğulu'yu sahnede her görüşümde sanki ilk kez izlemiş gibi hissediyorum.

Seyirciyle iletişimi, duruşu, sahne şovu inanılmaz...

Ozan Doğulu'ya gelince, bence o Oz Büyücüsü.

Yaptığı düzenlemeler tüylerimi diken diken ediyor.

Ve her defasında beni ayağa kaldıran o intro'ları nasıl yapıyor diye düşünmeden edemiyorum. Büyük saygı ve hayranlık duyuyorum.

İnşallah bir gün ben de böyle konserler verir ve onlardan gördüklerimi sahneme yansıtabilirim.