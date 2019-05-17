Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Hercai dizisinin Yaren’i İlay Erkök ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

dizisinin Yaren’i ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

'nin bu bölümünde Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak? Her akşam seyirciyi ekranlara kilitleyen Hercai dizisinde başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor. Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ünlü oyuncunun boyu. İşte Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök'ün ve diğer ünlü isimlerin boyları….

Giriş Tarihi: 17.05.2019 06:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 06:34
Hercai dizisinin Yaren’i İlay Erkök ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

'nin bu bölümünde Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak? Her akşam seyirciyi ekranlara kilitleyen Hercai dizisinde başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor. Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ünlü oyuncunun boyu. İşte Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök'ün ve diğer ünlü isimlerin boyları….

Hercai dizisinin Yaren’i İlay Erkök ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

ARAS BULUT İYNEMLİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hercai dizisinin Yaren’i İlay Erkök ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Hercai dizisinin Yaren’i İlay Erkök ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

HANDE ERÇEL

Hercai dizisinin Yaren’i İlay Erkök ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

Hercai dizisinin Yaren’i İlay Erkök ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

BÜŞRA DEVELİ

Hercai dizisinin Yaren’i İlay Erkök ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

BÜŞRA DEVELİ 1.82 CM

BİZE ULAŞIN