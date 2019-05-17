Hercai dizisinin Yaren’i İlay Erkök ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor

Hercai'nin bu bölümünde Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak? Her akşam seyirciyi ekranlara kilitleyen Hercai dizisinde başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen İlay Erkök ile ilgili bu gerçek şaşırtıyor. Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ünlü oyuncunun boyu. İşte Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök'ün ve diğer ünlü isimlerin boyları….