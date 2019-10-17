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  • Hercai ve Kuruluş Osman beş ülke ile ön anlaşma imzaladı! atv Cannes’a damgasını vurdu!

ve beş ülke ile ön anlaşma imzaladı! atv ’a damgasını vurdu!

Dizi atv'de izlenir sloganı ile yerli ve yabancı milyonların gönlünü fetheden atv, her yıl Ekim ayında 'da düzenlenen TV içerik fuarı MIPCOM'u bu sene de fethetti. dizisinin başrol oyuncusu ile dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ; dizisinin başrol oyuncuları Akın Akınözü, ve Ayda Aksel; dizinin yönetmenleri Cem Karcı ve Benal Tairi ile yapımcı Banu Akdeniz, atv ekibi ile beraber sektörün temsilcileri ile Cannes'da bir araya geldi. atv, aynı gün iki tanıtım toplantısı birden düzenleyen tek TV kanalı olarak Cannes'da büyük ilgi topladı.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 15:14
Hercai ve Kuruluş Osman beş ülke ile ön anlaşma imzaladı! atv Cannes’a damgasını vurdu!

Dört gün süren fuarın henüz ikinci günü sona ermeden , Bulgaristan, Arnavutluk ve İspanya'ya satılırken, çekimleri henüz başlamış olan 'a ise Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından ön rezervasyon yapıldı.

Hercai ve Kuruluş Osman beş ülke ile ön anlaşma imzaladı! atv Cannes’a damgasını vurdu!

KURULUŞ OSMAN (THE OTTOMAN) CANNES'DA!

Yurt dışında "The Ottoman" adıyla yayınlanacak olan atv'nin yeni dizisi "" Türkiye'den önce ilk defa 'da basının karşısına çıktı. Cannes'da kurulan dev Osmanlı çadırı ile halkın yoğun ilgisini çeken dizinin tanıtım toplantısı, sektörün önde gelen temsilcilerini ve basını bir araya getirdi.

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Hercai ve Kuruluş Osman beş ülke ile ön anlaşma imzaladı! atv Cannes’a damgasını vurdu!

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın açılış konuşmasıyla başlayan lansmanda dizinin küçük bir çadırdan çıkıp dev bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesini anlattığını söyledi. Bozdağ, ayrıca senaryoyu yazarken mevcut tüm tarihi bilgilerden faydalanıldığını, hikayenin aslına sadık kalması için özveri ile çalışan büyük bir ekip ve dev bir plato kurulduğunu söyleyerek tüm ekibe ve atv yöneticilerine teşekkür etti. Dizinin başrol oyuncusu ise dizide bir devletin nasıl bir aşk ve büyük özveri ile kurulduğunu anlattığını, senaryo için bir yılı aşkın zamandır hazırlandığını söyledi. Basının büyük ilgisini çeken Burak Özçivit, herkesle tek tek ilgilenerek sorularına cevap verdi ve duruşu ile herkesin gönlünü fethetti.

Hercai ve Kuruluş Osman beş ülke ile ön anlaşma imzaladı! atv Cannes’a damgasını vurdu!

HERCAİ CANNES'DA DA FIRTINA GİBİ ESTİ!

atv'nin hem TV ekranlarında hem de dijital ekranlarda rekor üstüne rekor kıran dizisi , başrol oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcısıyla 'daydı. Fuarda basının ve sektörün önde gelen temsilcileri ile bir araya gelen Hercai ekibi samimi tavırlarıyla herkesin sevgisini kazandı. C21 Magazin dergisi editörlerinden Ed Waller'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde dizinin üç başrol oyuncusu , Akın Akınözü ve Ayda Aksel ile yönetmenleri Cem Karcı ve Benal Tairi'ye İspanyol AtresMedia televizyonundan Jose Antonio Salso Baratas eşlik etti.

Hercai ve Kuruluş Osman beş ülke ile ön anlaşma imzaladı! atv Cannes’a damgasını vurdu!

TÜRK DİZİLERİ İSPANYA'DA BİR NUMARA!

atv'nin Sıla ve Sen Anlat Karadeniz dizilerinin İspanya kanallarında elde ettiği başarılara istinaden dizisinin de izlenme rekoru kıracağına inandıklarını belirten Baratas, atv yöneticilerine teşekkür etti. Türk dizilerinin tüm dünyada ilgi ile takip edildiğinin altını çizip sözü dizinin yönetmeni Cem Karcı'ya bıraktı. Karcı, daha ilk bölümünden itibaren rekorlar kıran dizinin bu denli başarılı olmasını, işlerini büyük bir aşkla yapmalarına bağladı. Dizinin diğer yönetmeni Benal Tairi ise Hercai adının neden seçildiğinden ve Hercai çiçeğinin hikayesinden bahsetti.

Hercai ve Kuruluş Osman beş ülke ile ön anlaşma imzaladı! atv Cannes’a damgasını vurdu!

Beş kadın senarist tarafından yazılan 'de güçlü babaanne rolünü oynayan Ayda Aksel, daha önce bu kadar güçlü, doğulu bir kadın karakter oynamadığını ancak yapımcı Banu Akdeniz'in kendisine güvenmesinin başarısında önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Hercai ve Kuruluş Osman beş ülke ile ön anlaşma imzaladı! atv Cannes’a damgasını vurdu!


Mardin'in mistik ortamından bahseden 'e dizideki karakterinin taktığı Mavi Süryani kolyesinin hikayesi soruldu. Şahin, kolyenin takanları nazardan koruduğuna inanıldığını anlattı.

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