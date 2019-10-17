Hercai ve Kuruluş Osman beş ülke ile ön anlaşma imzaladı! atv Cannes’a damgasını vurdu!

Dizi atv'de izlenir sloganı ile yerli ve yabancı milyonların gönlünü fetheden atv, her yıl Ekim ayında Cannes'da düzenlenen TV içerik fuarı MIPCOM'u bu sene de fethetti. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ; Hercai dizisinin başrol oyuncuları Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Ayda Aksel; dizinin yönetmenleri Cem Karcı ve Benal Tairi ile yapımcı Banu Akdeniz, atv ekibi ile beraber sektörün temsilcileri ile Cannes'da bir araya geldi. atv, aynı gün iki tanıtım toplantısı birden düzenleyen tek TV kanalı olarak Cannes'da büyük ilgi topladı.