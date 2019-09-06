Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Hercai’nin aşıkları Miran ile Reyyan… Birçok kişi bilmiyor Akın Akınözü ve Ebru Şahin aslında…

’nin aşıkları ile Reyyan… Birçok kişi bilmiyor ve aslında…

atv ekranlarının sevilen dizisi bu akşam da büyük bir merakla bekleniyor! Hercai 12. bölümüyle bu akşam atv ekranlarında olacak. Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen , Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur. Hercai'nin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkındaki bilgiler en çok merak edilen ve araştırılanlar arasında yer alıyor. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ve Reyyan'ı Ebru Şahin bu kez de çok şaşırttı! İşte Miran ve Reyyan hakkındaki o gerçek…

Giriş Tarihi: 06.09.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 11:41
Hercai’nin aşıkları Miran ile Reyyan… Birçok kişi bilmiyor Akın Akınözü ve Ebru Şahin aslında…

Ekranlarda gördüğümüz ünlü isimlerin aslen nereli olduğunu biliyor muydunuz? İşte kimine çok şaşıracağınız ünlülerin memleketleri...

Hercai’nin aşıkları Miran ile Reyyan… Birçok kişi bilmiyor Akın Akınözü ve Ebru Şahin aslında…

DEMET AKALIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hercai’nin aşıkları Miran ile Reyyan… Birçok kişi bilmiyor Akın Akınözü ve Ebru Şahin aslında…

DEMET AKALIN

KOCAELİ GÖLCÜK

Hercai’nin aşıkları Miran ile Reyyan… Birçok kişi bilmiyor Akın Akınözü ve Ebru Şahin aslında…

CANSEL ELÇİN

Hercai’nin aşıkları Miran ile Reyyan… Birçok kişi bilmiyor Akın Akınözü ve Ebru Şahin aslında…

CANSEL ELÇİN

İZMİR'İN TİRE İLÇESİ

Hercai’nin aşıkları Miran ile Reyyan… Birçok kişi bilmiyor Akın Akınözü ve Ebru Şahin aslında…


KIVANÇ TATLITUĞ

Hercai’nin aşıkları Miran ile Reyyan… Birçok kişi bilmiyor Akın Akınözü ve Ebru Şahin aslında…

KIVANÇ TATLITUĞ

ADANA

BİZE ULAŞIN