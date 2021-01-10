Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai 54. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Hercai dizisindeki Azize Aslanbey karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Ayda Aksel sosyal medyanın merak ettiği isimlerden. Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle kızı Leyla ile paylaşımlarda bulunan Ayda Aksel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte doğal güzelliğiyle hayran bırakan Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…