Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şaşırttı! Hercai'de Aslanbey konağının en küçüğü ama...

Cuma akşamlarının birincisi Hercai yine nefeslerin tutulduğu bir bölümle geliyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 25. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Hercai'de geçen hafta Hazar Şadoğlu'nu merdivenlerden iten kişinin Elif olduğunun ortaya çıkmasının ardından Reyyan'ın, bunun Miran'ın bir oyunu olduğunu düşünmesi Miran Aslanbey için bardağı taşıran son damla olur. Daha yayınlandığı ilk bölümle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hercai dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer genç oyuncularda merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de daha önceden farklı projelerden tanıdığımız Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş. Diziyi sonradan dahil olan Duygu Yetiş başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hercai'nin yayınlanan 24. bölümünden sonra Elif'e hayat veren Duygu Yetiş sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkında merak edilenlerden biri de yaşı… Hercai'de Aslanbey Konağı'nın en küçüğü ve Azize Aslanbey'in gözbebeği olan Elif Aslanbey yani Duygu Yetiş yaşını neredeyse hiç göstermiyor. Duygu Yetiş'in yaşını öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş'in yaşı ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları…