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  • Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şaşırttı! Hercai'de Aslanbey konağının en küçüğü ama...

'nin Elif'i hakkındaki gerçekle şaşırttı! Hercai'de Aslanbey konağının en küçüğü ama...

Cuma akşamlarının birincisi yine nefeslerin tutulduğu bir bölümle geliyor. 'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 25. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Hercai'de geçen hafta 'nu merdivenlerden iten kişinin Elif olduğunun ortaya çıkmasının ardından Reyyan'ın, bunun Miran'ın bir oyunu olduğunu düşünmesi için bardağı taşıran son damla olur. Daha yayınlandığı ilk bölümle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hercai dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. ve Miran karakterine hayat veren kadar diğer genç oyuncularda merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de daha önceden farklı projelerden tanıdığımız Hercai'nin Elif'i . Diziyi sonradan dahil olan Duygu Yetiş başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hercai'nin yayınlanan 24. bölümünden sonra Elif'e hayat veren Duygu Yetiş sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkında merak edilenlerden biri de yaşı… Hercai'de 'nın en küçüğü ve 'in gözbebeği olan yani Duygu Yetiş yaşını neredeyse hiç göstermiyor. Duygu Yetiş'in yaşını öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş'in yaşı ve sizler için derlediğimiz

Giriş Tarihi: 13.12.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 07:23
Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şaşırttı! Hercai'de Aslanbey konağının en küçüğü ama...

Cuma akşamlarının birincisi yine nefeslerin tutulduğu bir bölümle geliyor. 'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 25. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Hercai'de geçen hafta 'nu merdivenlerden iten kişinin Elif olduğunun ortaya çıkmasının ardından Reyyan'ın, bunun Miran'ın bir oyunu olduğunu düşünmesi için bardağı taşıran son damla olur. Hercai'nin 25. bölümünde; Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir.

Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şaşırttı! Hercai'de Aslanbey konağının en küçüğü ama...

Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır. Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur.

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Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şaşırttı! Hercai'de Aslanbey konağının en küçüğü ama...

Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.

Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şaşırttı! Hercai'de Aslanbey konağının en küçüğü ama...

'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren kadar diğer genç oyuncularda merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de daha önceden farklı projelerden tanıdığımız Hercai'nin Elif'i . Diziyi sonradan dahil olan Duygu Yetiş başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hercai'nin yayınlanan 24. bölümünden sonra Elif'e hayat veren Duygu Yetiş sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkında merak edilenlerden biri de yaşı… Hercai'de 'nın en küçüğü ve 'in gözbebeği olan yani Duygu Yetiş yaşını neredeyse hiç göstermiyor. Duygu Yetiş'in yaşını öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte 'nin sevilen dizisi Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş'in yaşı ve sizler için derlediğimiz

Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şaşırttı! Hercai'de Aslanbey konağının en küçüğü ama...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şaşırttı! Hercai'de Aslanbey konağının en küçüğü ama...
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Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şaşırttı! Hercai'de Aslanbey konağının en küçüğü ama...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

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