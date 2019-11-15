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  • Hercai'nin güzel oyuncusundan bebek müjdesi! Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in hamilelik pozuna beğeni yağdı...

'nin güzel oyuncusundan ! 'nin 'su 'in hamilelik pozuna beğeni yağdı...

'nin rekortmen dizisi ekranlarda fırtınalar estiriyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. ile yine izleyicisine heyecanlı anlar yaşatacak. Deneyimli oyuncularının yanı sıra genç oyuncu kadrosu oldukça geniş olan Hercai birçok yeni ismi de zirveye taşıdı. Etkileyici hikayesi ile bu sezonda gönülleri fethedeceğe benzeyen Hercai dizisinin başarılı oyuncuları Hercai'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren kadar diğer oyuncularda merak ediliyor. Merak edilen ve internette çokça aratılan isimlerden olan Hercai'nin 'su geçtiğimiz gün hayranlarına sürpriz yaptı. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile bebek beklediği müjdesini verdi. Senaryo gereği de olan Feride Çatin paylaştığı fotoğrafa duygusal bir de not düştü. Feride Çetin'in bu müjdesine sevenlerinden yorum yağdı. Feride Çetin'in hamile olduğunu öğrenen hayranları eşini merak etti. Feride Çetin kısa bir süre önce sinema yazarı ile evlenmişti. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Murat Özer ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 07:49
Hercai'nin güzel oyuncusundan bebek müjdesi! Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in hamilelik pozuna beğeni yağdı...

'nin rekortmen dizisi ekranlarda fırtınalar estiriyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. ile yine izleyicisine heyecanlı anlar yaşatacak. Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?

Hercai'nin güzel oyuncusundan bebek müjdesi! Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in hamilelik pozuna beğeni yağdı...

Etkileyici hikayesi ile bu sezonda gönülleri fethedeceğe benzeyen dizisinin başarılı oyuncuları 'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren kadar diğer oyuncularda merak ediliyor. Merak edilen ve internette çokça aratılan isimlerden olan Hercai'nin 'su geçtiğimiz gün hayranlarına sürpriz yaptı. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile bebek beklediği müjdesini verdi. Senaryo gereği de olan Feride Çatin paylaştığı fotoğrafa "Sen gelmeden önce dayanıklı olduğumu bilir, ama güçlü saymazdım kendimi. Sabrımı da vaktimi de hak etmeyenler için çar çur ederdim.
Daha şimdiden senden ne çok şey öğrendim... Her şeye rağmen hayata tutunduğun; bana umut, nefes ve esin verdiğin için binlerce şükür. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız günlerin hayali ile yaşıyorum. #bebeğimibeklerken" notunu düştü. Feride Çetin'in bu müjdesine sevenlerinden yorum yağdı. Feride Çetin'in hamile olduğunu öğrenen hayranları eşini merak etti. Feride Çetin kısa bir süre önce sinema yazarı ile evlenmişti. İşte 'nin sevilen dizisi Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Murat Özer ve sizin için derlediğimiz ...

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Hercai'nin güzel oyuncusundan bebek müjdesi! Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in hamilelik pozuna beğeni yağdı...

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Hercai'nin güzel oyuncusundan bebek müjdesi! Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in hamilelik pozuna beğeni yağdı...
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Hercai'nin güzel oyuncusundan bebek müjdesi! Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in hamilelik pozuna beğeni yağdı...
Hercai'nin güzel oyuncusundan bebek müjdesi! Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in hamilelik pozuna beğeni yağdı...

HAYFA SAFİ TULUN

Hercai'nin güzel oyuncusundan bebek müjdesi! Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in hamilelik pozuna beğeni yağdı...
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