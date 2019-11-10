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  • Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler çok şaşırıyor

’nin ’ı ve annesi ’nü görenler çok şaşırıyor

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin oyuncusu dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birçok kişi bilmiyor ama Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün hayatını, annesi değiştirmiş! Annesinin ısrarlı çabaları sonucu oyuncu olan Akınözü, aslında bambaşka bir meslek üzerine eğitim almış. Genç oyuncu, şimdilerde Hercai dizisinde oynadığı karakteri ile popülerliğin zirvesine çıktı. Fakat onun oyuncu olmak gibi hayalleri daha önce yokmuş. Akın Akınözü'nün kariyerindeki dönüm noktası Hercai dizisi oldu. Akın Akınözü Hercai dizisi sayesinde büyük kitleler tarafından tanındı. Hercai ile birlikte imaj değiştiren, saçlarını ve sakallarını uzatarak, şivesi, tavırlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen Akın Akınözü, 'da hızla yükselen takipçi sayısına ulaştı. Akın Akınözü'nün oyuncu olmasındaki en büyük desteği ise annesi vermiş. Aslında Amerika'da matematik bölümünü bitiren oyuncu, annesinin teşvikiyle mesleğini değiştirmiş. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, lise yıllarında oğlunun konservatuvar okumasını istemiş ama oğlu matematik okumayı tercih etmiş. Akın Akınözü, ilk tercihini yapıp Amerika'da – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math'de okuyarak mezun olmuş. Daha sonrasınnda Matematik bölümünde yüksek lisans eğitimini de tamamlayan Akın Akınözü, okul bittikten sonra annesinin isteği üzerine oyunculuğa yönelmiş. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü aynı zamanda ünlü bir oyuncudur. İşte Akın Akınözü'nün ve diğer ünlü isimlerin anneleri…

Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:32
Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler çok şaşırıyor

dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu , hayatıyla da merak konusu oluyor. Akın Akınözü'nün hayatını araştıranlar annesi 'nün de oyuncu olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Akın Akınözü'nün annesi, genç görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü'nü görenler onları abla, kardeş sanıyor. Genç görüntüyle dikkat çeken Özlem Akınözü güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Akın Akınözü'nün annesi!

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler çok şaşırıyor

SERTAB ERENER

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler çok şaşırıyor

SERTAB ERENER'İN ANNESİ YÜCEL ERENER

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler çok şaşırıyor

EBRU GÜNDEŞ

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler çok şaşırıyor

EBRU GÜNDEŞ VE ANNESİ MÜJGAN

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler çok şaşırıyor

EBRU GÜNDEŞ'İN ANNESİ MÜJGAN HANIM

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler çok şaşırıyor

MELİSA ASLI PAMUK

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