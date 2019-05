Bakınca dört dizi, iki sinema filmi geçmişiniz var. Peki, Reyyan için sizin kariyerinizdeki mihenk taşı diyebilir miyiz?

Rol aldığım her işin hayatımdaki yeri çok önemli hepsi bana başka bir dünya, başka bir farkındalık verdi. Şu anki Reyyan'a o karakterlerimin bana gösterdiği yoldan ulaştım. Onun sayesinde birçok şeyle tanıştım. Böyle bir kadını anlamak, onun gibi konuşabilmek için uzun sohbetlerim, araştırmalarım oldu. Dört ders gibi bir sürede at binmeyi öğrendim, yapımcımızın bana tanıdığı fırsat sayesinde de kendi sesimi sevdiğim şarkılarla ekranda duyabilme fırsatım oldu. Diğer her işim bir yana Reyyan sadece tüm duygulardaki duru haliyle bile benim kalbimde çok başka bir yere sahip. Reyyan ve Miran çifti adeta bir fenomen haline geldi.