Hercai'nin usta oyuncusu Gülçin Hatıhan anlattı: Setlerde koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?

Pandemi döneminde Türkiye olarak bir yılı geride bıraktık... Nasıl geçti bu süreç sizin için?

Sadece bir kısmı izole geçti açıkçası. Geri kalan dönemlerde genel olarak çalışıyordum. En çok ileri yaşlarda olan annem ve babam için endişelendim ve zamanımın çoğu, onların hayatını organize etmeye çalışarak geçti.