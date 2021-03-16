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Haberler Galeri Hercai'nin usta oyuncusu Gülçin Hatıhan anlattı: Setlerde koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?

'nin usta oyuncusu anlattı: Setlerde önlemleri nasıl sağlanıyor?

'in kentinden tüm dünyaya yayılan (Covid-19) pandemisinin Türkiye'ye gelmesinin ardından 1 yıl geçti. Dünya çapında olduğu gibi Türk halkı da izole bir yaşama geçti, normal hayatın akışı tamamen değişti. Bu süreçte değişen alışkanlıklar özellikle kalabalık ortamlarda çalışanları oldukça etkiledi. Kalabalık çalışma ortamına sahip o sektörlerden biri de setler. Dizi ve film setlerindeki çalışan sayısının fazlalığı, "Koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?" sorusunu beraberinde getirdi. dizisinin Handan'ı usta oyuncu , koronavirüsle mücadele kapsamında setlerdeki durumu anlattı.

YASEMİN DÖNGEL YASEMİN DÖNGEL
Giriş Tarihi: 16.03.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 11:54
Hercai'nin usta oyuncusu Gülçin Hatıhan anlattı: Setlerde koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?

'in kentinden tüm dünyaya yayılan (Covid-19) pandemisinin Türkiye'ye gelmesinin ardından 1 yıl geçti. Dünya çapında olduğu gibi Türk halkı da izole bir yaşama geçti, normal hayatın akışı tamamen değişti. Bu süreçte değişen alışkanlıklar özellikle kalabalık ortamlarda çalışanları oldukça etkiledi. O ortamlardan biri de setler. dizisinin Handan'ı usta oyuncu , koronavirüsle mücadele kapsamında setlerdeki durumu Sabah Günaydın'a anlattı.

Hercai'nin usta oyuncusu Gülçin Hatıhan anlattı: Setlerde koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?

Pandemi döneminde Türkiye olarak bir yılı geride bıraktık... Nasıl geçti bu süreç sizin için?

Sadece bir kısmı izole geçti açıkçası. Geri kalan dönemlerde genel olarak çalışıyordum. En çok ileri yaşlarda olan annem ve babam için endişelendim ve zamanımın çoğu, onların hayatını organize etmeye çalışarak geçti.

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Hercai'nin usta oyuncusu Gülçin Hatıhan anlattı: Setlerde koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?

"Hercai" dizisinde rol alan bir oyuncu olarak zamanınızın çoğu set ortamında geçti. Koronavirüs günlerinde maske ve mesafe kuralına dikkat edebildiniz mi?

Sette bir oyuncu olarak, çalıştığım sürelerde maalesef benim kontrolümde olmayan nedenlerle uyamasam da, hayatımın geri kalanında elbette son derece dikkatli davranmaya çalıştım.

Hercai'nin usta oyuncusu Gülçin Hatıhan anlattı: Setlerde koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?

Pandemi boyunca çekim günlerinde motivasyonunuzu nasıl sağladınız/sağlıyorsunuz?

Tek çalışmak zorunda olanların biz olmadığımızı düşünerek. Sonuçta marketlerde, bankalarda, kargo firmalarında, hastanelerde ve başka birçok sahada insanlar çalışmasaydı, sistem devam edemezdi. Biz de, kendi sektörümüz adına konuşursam; insanların eğlenmesine, evde geçirdiği zamanı ve süreci bir nebze olsun rahatlatabilmeye vesile olmak uğruna, çalışmaya devam ediyoruz.

Hercai'nin usta oyuncusu Gülçin Hatıhan anlattı: Setlerde koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?

Setler herkesin bildiği gibi kalabalık ortamlardan oluşuyor. Bu nedenle sık sık setlerde covid testi yapıldığını duyuyoruz. Negatif çıkan oyuncular arasında bir rahatlık oluyor mu?

Olmaz mı? Biz şehir dışı bir iş yapıyoruz ama ekipten mecbur kalmadıkça kimse seyahat etmiyor. Gene de sokağa her adım attığınızda, bir risk almış oluyorsunuz. Kime neden nasıl bulaşır algoritmasını asla bilemediğimiz bir salgınla karşı karşıyayken, elbette her test oluşumuzda (ki ortalama 6 günde bire denk geliyor) bi minik gerginlik yaşıyoruz. Negatifi görünce kocaman bir oh çekip devam ediyoruz.

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