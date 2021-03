Hercai'nin usta oyuncusu Gülçin Hatıhan anlattı: Setlerde koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?

Setler herkesin bildiği gibi kalabalık ortamlardan oluşuyor. Bu nedenle sık sık setlerde covid testi yapıldığını duyuyoruz. Negatif çıkan oyuncular arasında bir rahatlık oluyor mu?

Olmaz mı? Biz şehir dışı bir iş yapıyoruz ama ekipten mecbur kalmadıkça kimse seyahat etmiyor. Gene de sokağa her adım attığınızda, bir risk almış oluyorsunuz. Kime neden nasıl bulaşır algoritmasını asla bilemediğimiz bir salgınla karşı karşıyayken, elbette her test oluşumuzda (ki ortalama 6 günde bire denk geliyor) bi minik gerginlik yaşıyoruz. Negatifi görünce kocaman bir oh çekip devam ediyoruz.