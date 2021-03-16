Hercai'nin usta oyuncusu Gülçin Hatıhan anlattı: Setlerde koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Türkiye'ye gelmesinin ardından 1 yıl geçti. Dünya çapında olduğu gibi Türk halkı da izole bir yaşama geçti, normal hayatın akışı tamamen değişti. Bu süreçte değişen alışkanlıklar özellikle kalabalık ortamlarda çalışanları oldukça etkiledi. Kalabalık çalışma ortamına sahip o sektörlerden biri de setler. Dizi ve film setlerindeki çalışan sayısının fazlalığı, "Koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Hercai dizisinin Handan'ı usta oyuncu Gülçin Hatıhan, koronavirüsle mücadele kapsamında setlerdeki durumu anlattı.