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  • Hercai'nin usta oyuncusu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Hercai hayranları öğrenince çok şaşıracak...

'nin usta oyuncusu meğer 'in kardeşiymiş... Hercai hayranları öğrenince çok şaşıracak...

27. bölümü ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. 'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran ve Reyyan aşkı doludizgin! Hercai'nin 27. bölümünde Reyyan () ve Miran (Akın Akınözü) tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında buluyorlar. ile yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Genç yeteneklerin yanı sıra usta isimlerin de yer aldığı Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. Yeşilçam'ın usta ismi 'in babasının usta olduğunu bilmeyen yoktur peki ya kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. Duyanların çok şaşırdığı bu bilgi Hercai hayranlarını da çok heyecanlandırdı. İşte Hercai'de 'nın sevilen ismi usta oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 07:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 07:42
Hercai'nin usta oyuncusu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Hercai hayranları öğrenince çok şaşıracak...

27. bölümü ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. 'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran ve Reyyan aşkı doludizgin! Hercai'nin 27. bölümünde Reyyan () ve Miran (Akın Akınözü) tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında buluyorlar. ile yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Genç yeteneklerin yanı sıra usta isimlerin de yer aldığı Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. Yeşilçam'ın usta ismi 'in babasının usta olduğunu bilmeyen yoktur peki ya kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. Duyanların çok şaşırdığı bu bilgi Hercai hayranlarını da çok heyecanlandırdı. İşte Hercai'de 'nın sevilen ismi usta oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Hercai'nin usta oyuncusu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Hercai hayranları öğrenince çok şaşıracak...
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Hercai'nin usta oyuncusu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Hercai hayranları öğrenince çok şaşıracak...

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Hercai'nin usta oyuncusu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Hercai hayranları öğrenince çok şaşıracak...
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Hercai'nin usta oyuncusu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Hercai hayranları öğrenince çok şaşıracak...
Hercai'nin usta oyuncusu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Hercai hayranları öğrenince çok şaşıracak...

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