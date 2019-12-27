Hercai'nin usta oyuncusu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş... Hercai hayranları öğrenince çok şaşıracak...

Hercai 27. bölümü ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran ve Reyyan aşkı doludizgin! Hercai'nin 27. bölümünde Reyyan (Ebru Şahin) ve Miran (Akın Akınözü) tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında buluyorlar. Hercai 27. bölüm ile yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Genç yeteneklerin yanı sıra usta isimlerin de yer aldığı Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in babasının usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen olduğunu bilmeyen yoktur peki ya kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. Duyanların çok şaşırdığı bu bilgi Hercai hayranlarını da çok heyecanlandırdı. İşte Hercai'de Şadoğlu Konağı'nın sevilen ismi usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...