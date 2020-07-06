Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozları sosyal medyada olay oldu!

Hercai dizisinde Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu Ebru Şahin, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti. Hercai dizisinde, Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu yaktı geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Şahin, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in o pozu…