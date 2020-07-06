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Haberler Galeri Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozları sosyal medyada olay oldu!

’nin yıldızı bikinisiyle geçti… pozları sosyal medyada olay oldu!

dizisinde Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu , dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti. Hercai dizisinde, karakterini canlandıran Ebru Şahin, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve geldi. Şahin, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in o pozu…

Giriş Tarihi: 06.07.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 07:11
Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozları sosyal medyada olay oldu!

dizisinde Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu , dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti. Hercai dizisinde, karakterini canlandıran Ebru Şahin, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve geldi. Şahin, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in o pozu…

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozları sosyal medyada olay oldu!

dizisinde karakterine hayat veren güzel oyuncu , tatilde çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Ebru Şahin'in paylaşımına binlerce ve yorum geldi.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozları sosyal medyada olay oldu!

dizisinde canlandırdığı karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran güzel oyuncu , tatilden karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozları sosyal medyada olay oldu!

BİKİNİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 'in "Summer" etiketiyle yaptığı paylaşıma 360 binin üzerinde ve binlerce yorum geldi.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozları sosyal medyada olay oldu!

CEDİ OSMAN İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddia edilen , geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozları sosyal medyada olay oldu!

Güzel oyuncu, "Size göre iki ayrı aşka yelken açmışım ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Mesleğinize mi kendinize mi saygınız yok bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozları sosyal medyada olay oldu!

İşte Ebru Şahin'in çok konuşulacak bikinili paylaşımları...

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