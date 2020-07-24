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Haberler Galeri Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!

'nin yıldızı 'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!

dizisi ile yıldızını iyice parlatan ünlü firmaların markajında. Son dönemin en çok konuşulan Ebru Şahin ünlü basketbolcu ile yaşadığı aşkla gündeme damga vurmuştu. Ebru Şahin'e popülerliğinin zirvesinde olduğu bu dönemde adeta teklif yağıyor. Ebru Şahin'e son olarak ünlü bir çorap markası reklam yüzü olması için teklif götürdü.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 13:05
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!

dizisi ile yıldızını iyice parlatan ünlü firmaların markajında. Son dönemin en çok konuşulan Ebru Şahin ünlü basketbolcu ile yaşadığı aşkla gündeme damga vurmuştu.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!

'e popülerliğinin zirvesinde olduğu bu dönemde adeta teklif yağıyor.

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!

'e son olarak ünlü bir çorap markası reklam yüzü olması için teklif götürdü.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!
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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!
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