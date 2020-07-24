HaberlerGaleriHercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e teklif yağıyor! Ebru Şahin fiyatını ikiye katladı!
Hercai dizisi ile yıldızını iyice parlatan Ebru Şahin ünlü firmaların markajında. Son dönemin en çok konuşulan Ebru Şahin ünlü basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşkla gündeme damga vurmuştu. Ebru Şahin'e popülerliğinin zirvesinde olduğu bu dönemde adeta teklif yağıyor. Ebru Şahin'e son olarak ünlü bir çorap markası reklam yüzü olması için teklif götürdü.
Giriş Tarihi: 24.07.2020
13:00
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
13:05
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