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  • Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin hakkındaki gerçek şaşırttı! Reyyan'ın annesi rolündeki Feride Çetin meğer...

'nin 'su hakkındaki gerçek şaşırttı! Reyyan'ın annesi rolündeki Feride Çetin meğer...

ekranlarının rekortmen dizisi seyircisiyle buluşuyor. ile en çok konuşulan dizilerin başında geliyor. 13. bölümü ile sevenleriyle buluşacak olan Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Deneyimci oyuncularının yanı sıra genç oyuncu kadrosu oldukça geniş olan Hercai birçok yeni ismi de zirveye taşıdı. Etkileyici hikayesi ile bu sezonda gönülleri fethedeceğe benzeyen Hercai dizisinin başarılı oyuncuları Hercai'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer genç oyuncularda merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de daha önceden farklı projelerden de tanıdığımız Hercai'nin 'su . Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin dizide Reyyan'ın annesine hayat veriyor. İyi kalpli ve oldukça naif olan Zehra karakteri yeri geliyor kızı için herkesi karşısına alabiliyor. Duyguyu seyirciye geçirmesi ile tam not alan Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in sosyal medyada da oldukça merak ediliyor. Feride Çetin hakkında merak edilenlerden biri de yaşı… Yaşını neredeyse hiç göstermeyen güzel oyuncu Feride Çetin ile ilgili bu bilgiyi öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Zehra'sı ve sizler için derlediğimiz diğer

Giriş Tarihi: 20.09.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 08:49
Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin hakkındaki gerçek şaşırttı! Reyyan'ın annesi rolündeki Feride Çetin meğer...

ekranlarının rekortmen dizisi seyircisiyle buluşuyor. ile en çok konuşulan dizilerin başında geliyor. 13. bölümü ile sevenleriyle buluşacak olan Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Deneyimci oyuncularının yanı sıra genç oyuncu kadrosu oldukça geniş olan Hercai birçok yeni ismi de zirveye taşıdı. Etkileyici hikayesi ile bu sezonda gönülleri fethedeceğe benzeyen Hercai dizisinin başarılı oyuncuları Hercai'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer genç oyuncularda merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de daha önceden farklı projelerden de tanıdığımız Hercai'nin 'su . Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin dizide Reyyan'ın annesine hayat veriyor. İyi kalpli ve oldukça naif olan Zehra karakteri yeri geliyor kızı için herkesi karşısına alabiliyor. Duyguyu seyirciye geçirmesi ile tam not alan Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in sosyal medyada da oldukça merak ediliyor. Feride Çetin hakkında merak edilenlerden biri de yaşı… Yaşını neredeyse hiç göstermeyen güzel oyuncu Feride Çetin ile ilgili bu bilgiyi öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Zehra'sı ve sizler için derlediğimiz diğer

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin hakkındaki gerçek şaşırttı! Reyyan'ın annesi rolündeki Feride Çetin meğer...
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Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin hakkındaki gerçek şaşırttı! Reyyan'ın annesi rolündeki Feride Çetin meğer...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin hakkındaki gerçek şaşırttı! Reyyan'ın annesi rolündeki Feride Çetin meğer...
Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin hakkındaki gerçek şaşırttı! Reyyan'ın annesi rolündeki Feride Çetin meğer...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin hakkındaki gerçek şaşırttı! Reyyan'ın annesi rolündeki Feride Çetin meğer...
Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin hakkındaki gerçek şaşırttı! Reyyan'ın annesi rolündeki Feride Çetin meğer...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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