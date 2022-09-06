Giriş Tarihi: 06.09.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 07:47

Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı... Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü değişimi ile "Yok artık" dedirtti!

Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Sinemamızın duayen isimlerinin yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı. Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta da bu isimlerden. Ekmek Teknesi'ndeki 'Ölü' ve Bez Bebek 'Joker' karakteriyle oldukça ünlenen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı. Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Mehmet Usta'nın son halini görenler aynı kişi olduğuna inanamadı. İşte Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali...