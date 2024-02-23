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Haberler Galeri Herkes annesini konuşuyor! Bir de babasını görün! İşte Serenay Sarıkaya'nın babası Mustafa Sarıkaya...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:25

Herkes annesini konuşuyor! Bir de babasını görün! İşte Serenay Sarıkaya'nın babası Mustafa Sarıkaya...

Kıvanç Tatlıtuğ ile şimdilerde Aile dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Sarıkaya kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Herkesin annesini tanıdığı Sarıkaya'nın babası da zaman zaman merak konusu oluyor. İşte Serenay Sarıkaya'nın babası Mustafa Sarıkaya...

Herkes annesini konuşuyor! Bir de babasını görün! İşte Serenay Sarıkaya’nın babası Mustafa Sarıkaya...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizinde boy göstermişti. Her hareketiyle konuşulan Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Herkes annesini konuşuyor! Bir de babasını görün! İşte Serenay Sarıkaya’nın babası Mustafa Sarıkaya...

Serenay Sarıkaya, geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşamıştı. Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı gelmişti.

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Herkes annesini konuşuyor! Bir de babasını görün! İşte Serenay Sarıkaya’nın babası Mustafa Sarıkaya...

Serenay Sarıkaya, 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokal yaptığını "Şarkıda vokal yapan benim evet" sözleriyle doğrulamıştı.

Herkes annesini konuşuyor! Bir de babasını görün! İşte Serenay Sarıkaya’nın babası Mustafa Sarıkaya...

Özel hayatıyla konuşulan ünlü oyuncu Sarıkaya, 1 Temmuz 1992 yılında Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Herkes annesini konuşuyor! Bir de babasını görün! İşte Serenay Sarıkaya’nın babası Mustafa Sarıkaya...

Bir dönem Sarıkaya'nın bazı sorunlardan dolayı babasıyla iletişim kurmadığı konuşulmuştu.

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