Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
12:25
Herkes annesini konuşuyor! Bir de babasını görün! İşte Serenay Sarıkaya'nın babası Mustafa Sarıkaya...
Kıvanç Tatlıtuğ ile şimdilerde Aile dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Sarıkaya kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Herkesin annesini tanıdığı Sarıkaya'nın babası da zaman zaman merak konusu oluyor. İşte Serenay Sarıkaya'nın babası Mustafa Sarıkaya...