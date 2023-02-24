Giriş Tarihi: 24.02.2023 16:22

Herkes babasını tanıyor ama... Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş!

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer yıllardır gözümüzün önündeydi... Sayısız film ve dizi ile gönüllere taht kuran Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in hayatı da filmleri aratmıyor. Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran eserlerde boşrol olan Şener Şen'in babası da usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'dir. Peki ya Şener Şen'in kardeşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gerçek mesleği öğretmenlik olan usta sanatçı Şener Şen'in kız kardeşine sevilen bir çok diziden aşinayız. İlk defa duyanların oldukça çok şaşırdığı bu bilgi sosyal medyada çok konuşuldu. İşte sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...