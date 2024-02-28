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Haberler Galeri Herkes evlilik müjdesi bekliyordu...43'lük Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisi Umut Duygu'dan ayrıldı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:31

Herkes evlilik müjdesi bekliyordu...43'lük Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisi Umut Duygu'dan ayrıldı!

Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği "Ayşegül" karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, bir süredir herhangi projede rol almıyor. 43 yaşındaki Burçin Terzioğlu, 4 yıldır spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşıyordu. Aşklarını 2020 yıllında gittikleri tatilde duyuran çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Herkes evlilik müjdesi bekliyordu...43’lük Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisi Umut Duygu’dan ayrıldı!

2015-2017 arasında yayınlanan 'Poyraz Karayel' dizisinde başrolleri paylaşan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 3.5 yıl büyük aşk yaşamıştı. Çift, 2018 yılında yollarını ayırmıştı.

Herkes evlilik müjdesi bekliyordu...43’lük Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisi Umut Duygu’dan ayrıldı!

İlker Kaleli, Sıla'yla aşk yaşamaya başlarken; Terzioğlu ise spor eğitmeni Umut Duygu ile birlikteliğe başlamıştı.

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Herkes evlilik müjdesi bekliyordu...43’lük Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisi Umut Duygu’dan ayrıldı!

Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde gerçekleşen düğüne katılan ünlü çiftten Terzioğlu'nun parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmamıştı.

Herkes evlilik müjdesi bekliyordu...43’lük Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisi Umut Duygu’dan ayrıldı!

Terzioğlu, "Evlenme teklifi aldınız mı?" sorusuna, "Evet, bir yüzük ve teklif aldım. Ancak şu an biz halimizden memnunuz henüz tarih belirsiz" yanıtını vermişti.

Herkes evlilik müjdesi bekliyordu...43’lük Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisi Umut Duygu’dan ayrıldı!

4 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

İlişkileri 2020 yazında gittikleri Filipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkan 43 yaşındaki Burçin Terzioğlu ile 38 yaşındaki Umut Duygu'nun ayrıldıkları iddia edildi.

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