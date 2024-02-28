Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:31
Herkes evlilik müjdesi bekliyordu...43'lük Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisi Umut Duygu'dan ayrıldı!
Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği "Ayşegül" karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, bir süredir herhangi projede rol almıyor. 43 yaşındaki Burçin Terzioğlu, 4 yıldır spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşıyordu. Aşklarını 2020 yıllında gittikleri tatilde duyuran çiftin ayrıldığı iddia edildi.