Giriş Tarihi: 12.04.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
07:20
Herkes Kenan Işık sandı ama... 9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın kardeşini sokakta görenler o sanıyor! Bakan dönüp bir daha baktı!
Bakan dönüp bir daha baktı ama gerçek bambaşka çıktı... Kenan Işık'ı gördüm sananlar yanıldı. 'Kim Milyoner Olmak İster'in hafızalara kazınan efsane sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olay sonrası Kenan Işık, komaya girmişti. Ailesi ve sevenleri tarafından iyileşeceği gün iple çekilen Kenan Işık son olarak dikkat çeken bir olayla anıldı. Kenan Işık'ı sokakta görenler gözlerine inanamadı. "Nasıl, Kenan Işık iyileşti mi?" yorumları yapılan o kişi kim? Kenan Işık'a ikizi kadar benzeyen bu kişi kardeşi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Işık'tan başkası değil... İşte benzerlikleriyle kafaları karıştıran Kenan Işık'ın kardeşi...