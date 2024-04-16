Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
09:44
Herkes öldü sanıyordu! Tarkan filmlerinin Gosha'sı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 80 yaşındaki Eva Bender'in son hali...
İsveçli oyuncu Eva Bender, özellikle Kartal Tibet ile oynadığı Tarkan serisi Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon filmleriyle hafızalara kazınmıştı. Bir anda veda mektubu bırakıp ortadan kaybolmasıyla herkesin öldüğü sandığı Eva Bender yıllar sonra ortaya çıktı. İşte 80 yaşındaki Eva Bender'in son hali...