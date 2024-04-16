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Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 09:44

Herkes öldü sanıyordu! Tarkan filmlerinin Gosha'sı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 80 yaşındaki Eva Bender'in son hali...

İsveçli oyuncu Eva Bender, özellikle Kartal Tibet ile oynadığı Tarkan serisi Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon filmleriyle hafızalara kazınmıştı. Bir anda veda mektubu bırakıp ortadan kaybolmasıyla herkesin öldüğü sandığı Eva Bender yıllar sonra ortaya çıktı. İşte 80 yaşındaki Eva Bender'in son hali...

Herkes öldü sanıyordu! Tarkan filmlerinin Gosha’sı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 80 yaşındaki Eva Bender’in son hali...

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Eva Bender, özellikle başrolünü Kartal Tibet'in oynadığı Tarkan serisindeki Büyücü Gosha rolüyle tanınmıştı.

Herkes öldü sanıyordu! Tarkan filmlerinin Gosha’sı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 80 yaşındaki Eva Bender’in son hali...

Rol aldığı başlıca yapımlar arasında; Tarkan Viking Kanı, Tarkan Gümüş Eyer, Tarkan Altın Madalyon, Yaşamak Ne Güzel Şey ve Karakolda Ayna Var gibi filmler sayılabilir.

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Herkes öldü sanıyordu! Tarkan filmlerinin Gosha’sı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 80 yaşındaki Eva Bender’in son hali...

1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlendi, ama iki yıl sonra boşandı.

Herkes öldü sanıyordu! Tarkan filmlerinin Gosha’sı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 80 yaşındaki Eva Bender’in son hali...

Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi.

Herkes öldü sanıyordu! Tarkan filmlerinin Gosha’sı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte 80 yaşındaki Eva Bender’in son hali...

1988 yılında bir veda mektubu bırakıp ortadan kaybolan oyuncuyu herkes öldü sanarken yaşadığı ortaya çıktı.

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