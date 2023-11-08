Giriş Tarihi: 08.11.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 07:01

Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak biliyor! Atılay Uluışık’ı bakın tanıyabilecek misiniz?

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü. Atılay Uluışık'ı uzun bir aradan sonra görenler değişimine oldukça şaşırdı. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarının karşısına son olarak Teşkilat dizisi ile çıkmıştı. Sosyal medyadan sevenleriyle buluşan Uluışık, kızıyla da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. İşte Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık'ın son hali...