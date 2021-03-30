Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıdı... Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık yıllar sonra ekranlara döndü!

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara döndü. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık geçtiğimiz aylarda 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı. Atılay Uluışık ve Hakan Haksun'u yıllar sonra görenler değişimlerine oldukça şaşırmıştı. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarının karşısına yeni dizisi ile Teşkilat ile çıktı. İşte Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık'ın son hali...