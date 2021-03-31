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Haberler Galeri Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıdı... Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık ekranlara döndü!
Giriş Tarihi: 30.03.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 16:12

Herkes onu 'in Ali'si olarak tanıdı... Bizimkiler dizisinin Ali'si ekranlara döndü!

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi 'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu , yıllar sonra yeniden ekranlara döndü. Atılay Uluışık geçtiğimiz aylarda 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı. Atılay Uluışık ve Hakan Haksun'u yıllar sonra görenler değişimlerine oldukça şaşırmıştı. Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarının karşısına yeni dizisi ile ile çıktı. İşte Bizimkiler dizisinin Ali'si ...

Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıdı... Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık ekranlara döndü!

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi 'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu , yıllar sonra yeniden ekranlara döndü.

Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıdı... Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık ekranlara döndü!

'in Ali'si geçtiğimiz aylarda 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı.

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Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıdı... Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık ekranlara döndü!

ve 'u yıllar sonra görenler değişimlerine oldukça şaşırmıştı.

Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıdı... Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık ekranlara döndü!

, 'dan paylaştığı bir kare ile takipçilerine nostalji yaşatmıştı.

Herkes onu Bizimkiler'in Ali'si olarak tanıdı... Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık ekranlara döndü!

'in Ali'si hayranlarının karşısına yeni dizisi ile ile çıktı.

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