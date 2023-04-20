Giriş Tarihi: 20.04.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 14:48

Herkes onu ‘Canısı’ olarak tanımıştı! Emine Ün'ün bu hali herkesi şoke etti

Sosyal medya Emine Ün'ün duru güzelliğini konuşuyor! Bir dönem dizilerin aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün son olarak kızı Duru ile hafta sonu pozu vermişti. Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru ile benzerliği dikkatlerden kaçmazken Duru Kınay'ın güzelliğine yorum yağmıştı. Emine Ün şimdi ise sıfır makyaj hali ile takipçilerinden tam not aldı. Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Emine Ün makyajsız hali ile adeta meslektaşlarına 'hodri meydan' dedi!