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  • Herkes onu Hercai’nin Gönül Aslanbey’i olarak tanıyor! Güzel oyuncu Oya Unustası meğer…

Herkes onu ’nin ’i olarak tanıyor! Güzel oyuncu meğer…

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'nin oyuncusu hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hercai dizisinde karakterine hayat veren Oya Unustası'nın sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Oya Unustası'nın sosyal medyadan paylaştığı çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hercai'nin bu akşam ki bölümüne Gönül Aslanbey karakterini canlandıran Oya Unustası damga vuruyor. 'Hercai' yine nefeslerin tutulacağı sezon finali bölümüyle bu akşam 20.30'da atv' de! Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için 'dan yirmi dört saat isteyen , Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 06:36 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 06:47
Herkes onu Hercai’nin Gönül Aslanbey’i olarak tanıyor! Güzel oyuncu Oya Unustası meğer…

Dizi, film ve birçok projeyle hayatımıza giren ünlülerin çocukluk hallerini daha önce gördünüz mü? İşte sizler için derlediğimiz, ünlülerin çocukluk halleri...

Herkes onu Hercai’nin Gönül Aslanbey’i olarak tanıyor! Güzel oyuncu Oya Unustası meğer…

KIVANÇ TATLITUĞ

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Herkes onu Hercai’nin Gönül Aslanbey’i olarak tanıyor! Güzel oyuncu Oya Unustası meğer…

KIVANÇ TATLITUĞ

Herkes onu Hercai’nin Gönül Aslanbey’i olarak tanıyor! Güzel oyuncu Oya Unustası meğer…

ANGELINA JOLIE

Herkes onu Hercai’nin Gönül Aslanbey’i olarak tanıyor! Güzel oyuncu Oya Unustası meğer…

ANGELINA JOLIE

Herkes onu Hercai’nin Gönül Aslanbey’i olarak tanıyor! Güzel oyuncu Oya Unustası meğer…

ANGELINA JOLIE

Herkes onu Hercai’nin Gönül Aslanbey’i olarak tanıyor! Güzel oyuncu Oya Unustası meğer…

NEHİR ERDOĞAN

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