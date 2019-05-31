Herkes onu Hercai’nin Gönül Aslanbey’i olarak tanıyor! Güzel oyuncu Oya Unustası meğer…

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin oyuncusu Oya Unustası hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren Oya Unustası'nın sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Oya Unustası'nın sosyal medyadan paylaştığı çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hercai'nin bu akşam ki bölümüne Gönül Aslanbey karakterini canlandıran Oya Unustası damga vuruyor. 'Hercai' yine nefeslerin tutulacağı sezon finali bölümüyle bu akşam 20.30'da atv' de! Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.