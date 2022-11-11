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Haberler Galeri Hesabını hackleyip 'metres Gülşah' yazmışlardı... Sessizliğini bozan Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde anlattı: Hayatımı mahvetti!
Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 11:59

Hesabını hackleyip 'metres Gülşah' yazmışlardı... Sessizliğini bozan Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde anlattı: Hayatımı mahvetti!

Ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu yer aldığı moda programlarıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz yıl şarkıcı Deha Bilimlier ile adı yasak aşk haberlerine karışan Gülşah Saraçoğlu'nun arası yakın arkadaşı Demet Akalın ile de açılmıştı. Katıldığı programda içini döken Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ın adını anmadan çok sert konuştu. Çocukluğu, kariyeri, evlilikleri hakkında da açıklamalarda bulunan Gülşah Saraçoğlu yaşadığı zor zamanlardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Gülşah Saraçoğlu'nun eski eşinin ailesi hakkında söyledikleri de oldukça dikkat çekerken Demet Akalın hakkındaki iddiası da sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun itiraf gibi açıklamaları...

Hesabını hackleyip ’metres Gülşah’ yazmışlardı... Sessizliğini bozan Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde anlattı: Hayatımı mahvetti!

Doya Doya Moda'da sunuculuk yapan ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Çınar'ın 'Katarsis' programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde hacker şoku yaşayan Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı Instagram'da 'metres Gülşah' olarak değiştirilmişti. Şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla geçen yıl gündeme gelen ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu çarpıcı itiraflarda bulundu.

Hesabını hackleyip ’metres Gülşah’ yazmışlardı... Sessizliğini bozan Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde anlattı: Hayatımı mahvetti!

Ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu yer aldığı moda programlarıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı.

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Hesabını hackleyip ’metres Gülşah’ yazmışlardı... Sessizliğini bozan Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde anlattı: Hayatımı mahvetti!

Geçtiğimiz yıl şarkıcı Deha Bilimlier ile adı yasak aşk haberlerine karışan Gülşah Saraçoğlu'nun arası yakın arkadaşı Demet Akalın ile de açılmıştı. Katıldığı programda içini döken Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ın adını anmadan çok sert konuştu.

Hesabını hackleyip ’metres Gülşah’ yazmışlardı... Sessizliğini bozan Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde anlattı: Hayatımı mahvetti!

Çocukluğu, kariyeri, evlilikleri hakkında da açıklamalarda bulunan Gülşah Saraçoğlu yaşadığı zor zamanlardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Hesabını hackleyip ’metres Gülşah’ yazmışlardı... Sessizliğini bozan Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde anlattı: Hayatımı mahvetti!

Gülşah Saraçoğlu'nun eski eşinin ailesi hakkında söyledikleri de oldukça dikkat çekerken Demet Akalın hakkındaki iddiası da sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun itiraf gibi açıklamaları...

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