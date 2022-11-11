Hesabını hackleyip ’metres Gülşah’ yazmışlardı... Sessizliğini bozan Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde anlattı: Hayatımı mahvetti!

Geçtiğimiz yıl şarkıcı Deha Bilimlier ile adı yasak aşk haberlerine karışan Gülşah Saraçoğlu'nun arası yakın arkadaşı Demet Akalın ile de açılmıştı. Katıldığı programda içini döken Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ın adını anmadan çok sert konuştu.