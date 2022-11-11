Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:46
Güncelleme Tarihi: 11.11.2022
11:59
Hesabını hackleyip 'metres Gülşah' yazmışlardı... Sessizliğini bozan Gülşah Saraçoğlu gözyaşları içinde anlattı: Hayatımı mahvetti!
Ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu yer aldığı moda programlarıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz yıl şarkıcı Deha Bilimlier ile adı yasak aşk haberlerine karışan Gülşah Saraçoğlu'nun arası yakın arkadaşı Demet Akalın ile de açılmıştı. Katıldığı programda içini döken Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ın adını anmadan çok sert konuştu. Çocukluğu, kariyeri, evlilikleri hakkında da açıklamalarda bulunan Gülşah Saraçoğlu yaşadığı zor zamanlardan bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Gülşah Saraçoğlu'nun eski eşinin ailesi hakkında söyledikleri de oldukça dikkat çekerken Demet Akalın hakkındaki iddiası da sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun itiraf gibi açıklamaları...