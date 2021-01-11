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Nefesler tutuldu! Yeni dizi '' ilk bölümüyle şimdi 'de

'nin yeni sezon dizisi konusu ve oyuncuları epey merak ediliyor. Son zamanların dikkat çeken yapımında başrolleri ve üstleniyor. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla reytinglerde zirveyi oynayacak olan dizide Maraşlı'nın Mahur Türel'in hayatını kurtarmasıyla kendi hayatının bir daha geri çeviremeyeceği bir şekilde değişmesini izleyeceğiz. Aksiyon dolu sahnelerin bolca yer aldığı Maraşlı bugün ATV'de izleyici karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 19:59 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 20:17
Nefesler tutuldu! Yeni dizi 'Maraşlı' ilk bölümüyle şimdi atv'de

'nin yeni sezon dizisi konusu ve oyuncuları epey merak ediliyor. Son zamanların dikkat çeken yapımında başrolleri ve üstleniyor. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla reytinglerde zirveyi oynayacak olan dizide Maraşlının Mahur Türel'in hayatını kurtarmasıyla kendi hayatının bir daha geri çeviremeyeceği bir şekilde değişmesini izleyeceğiz. Aksiyon dolu sahnelerin bolca yer aldığı Maraşlı bugün ATV'de izleyici karşısına çıktı.

Nefesler tutuldu! Yeni dizi 'Maraşlı' ilk bölümüyle şimdi atv'de

konusu ve oyuncuları, dizinin bu akşam ekranlarında başlayacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. Televizyon ekranlarında soluksuz izlenecek olan dizide , Mahur karakterini canlandırırken ise ana karakter Maraşlı'ya hayat verecek. Paylaşılan fragmanlarıyla şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gören yapımın konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerlerde merak ediliyor. Peki Maraşlı konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Maraşlı konusu, oyuncuları ve çekildiği yerlerle ilgili tüm detaylar…

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Nefesler tutuldu! Yeni dizi 'Maraşlı' ilk bölümüyle şimdi atv'de

MARAŞLI KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

'nin 2021 yılında yayınlanacak dizisi konusu ve oyuncuları an itibariyle araştırılmaya başlandı. Son zamanların en dikkat çeken dizisi Maraşlı'da , Mahur karakterini canlandırırken ise ana karakter Maraşlı'ya hayat verecek. Detaylar şöyle;

Nefesler tutuldu! Yeni dizi 'Maraşlı' ilk bölümüyle şimdi atv'de

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

Nefesler tutuldu! Yeni dizi 'Maraşlı' ilk bölümüyle şimdi atv'de

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisi İstanbul Beyazıt taraflarında ve İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmektedir

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