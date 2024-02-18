Giriş Tarihi: 18.02.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
08:37
Hiç kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenleri şoke etti! “Benzerliğin bu kadarına pes!”
Ebru Gündeş, sosyal medyada gündem oldu… Ebru Gündeş'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı bir kız kardeşinin olduğunu biliyor musunuz? Remzi Gündeş, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleşmiş ve o evlilikten bir kız çocuğu sahibi olmuş. Ebru Gündeş babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşiyle hiç görüşmüyor. Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yı görenler çok şaşırıyor. Aslıhan Gündeş Akça'nın ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliği adeta şoke ediyor. İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…