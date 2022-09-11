Hilal Altınbilek gerçeği itiraf etti! Metin Hara’dan ayrıldığı iddia edilmişti!

Hilal Altınbilek, final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bir dönem gündem olan Metin Hara ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyordu.