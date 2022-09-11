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Giriş Tarihi: 11.09.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 16:51

Hilal Altınbilek gerçeği itiraf etti! Metin Hara'dan ayrıldığı iddia edilmişti!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol karakteri Züleyha'ya hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, bir süredir özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Hilal Altınbilek, yazar Metin Hara ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Uzun süredir ilişki yaşayan Hilal Altınbilek ve Metin Hara'nın yollarını ayırdıkları iddia edilmişti. Altınbilek çıkan ayrılık haberleri için bakın neler söyledi. İşte detaylar...

Hilal Altınbilek gerçeği itiraf etti! Metin Hara’dan ayrıldığı iddia edilmişti!

Hilal Altınbilek, final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bir dönem gündem olan Metin Hara ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşıyordu.

Hilal Altınbilek gerçeği itiraf etti! Metin Hara’dan ayrıldığı iddia edilmişti!

Nikah masasına oturması beklenen çiftten kötü haber geldi. Ünlü çift yollarını ayırmak kararı aldı.

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Hilal Altınbilek gerçeği itiraf etti! Metin Hara’dan ayrıldığı iddia edilmişti!

Hilal Altınbilek'in Metin Hara'dan neden ayrıldığı merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncudan konu hakkında ilk açıklama geldi.

Hilal Altınbilek gerçeği itiraf etti! Metin Hara’dan ayrıldığı iddia edilmişti!

Altınbilek "Konuşup anlaşarak ayrılma kararı aldık. "Hiçbir sorun yok. Umarım ikimiz için de hayırlı olur" cevabını verdi.

Hilal Altınbilek gerçeği itiraf etti! Metin Hara’dan ayrıldığı iddia edilmişti!

Ünlü çift geçen aylarda birlikte tatile çıkmıştı. Hatta Hilal Altınbilek ile 40 yaşındaki Metin Hara'nın evlilik kararı aldığı iddia edilmişti.

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