Giriş Tarihi: 11.09.2022 16:44
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
16:51
Hilal Altınbilek gerçeği itiraf etti! Metin Hara'dan ayrıldığı iddia edilmişti!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol karakteri Züleyha'ya hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek, bir süredir özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Hilal Altınbilek, yazar Metin Hara ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Uzun süredir ilişki yaşayan Hilal Altınbilek ve Metin Hara'nın yollarını ayırdıkları iddia edilmişti. Altınbilek çıkan ayrılık haberleri için bakın neler söyledi. İşte detaylar...