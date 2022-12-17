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Haberler Galeri Hilal Altınbilek istekleriyle set ekibini ilk günden bıktırdı! Güzel oyuncu o projeden çıkarıldı! Yerine gelen isim bomba...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:07

Hilal Altınbilek istekleriyle set ekibini ilk günden bıktırdı! Güzel oyuncu o projeden çıkarıldı! Yerine gelen isim bomba...

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin Züleyha'sı olarak hafızalara kazınan güzel oyuncu Hilal Altınbilek, kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Altınbilek hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Birkan Sokullu ile başrolü paylaşacağı bir projeyle ekranlara dönmesi beklenen Hilal Altınbilek, beklenmedik şekilde projeden ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun projeden ayrılış sebebinin perde arkası ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hilal Altınbilek istekleriyle set ekibini ilk günden bıktırdı! Güzel oyuncu o projeden çıkarıldı! Yerine gelen isim bomba...
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Hilal Altınbilek istekleriyle set ekibini ilk günden bıktırdı! Güzel oyuncu o projeden çıkarıldı! Yerine gelen isim bomba...
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Hilal Altınbilek istekleriyle set ekibini ilk günden bıktırdı! Güzel oyuncu o projeden çıkarıldı! Yerine gelen isim bomba...
Hilal Altınbilek istekleriyle set ekibini ilk günden bıktırdı! Güzel oyuncu o projeden çıkarıldı! Yerine gelen isim bomba...
Hilal Altınbilek istekleriyle set ekibini ilk günden bıktırdı! Güzel oyuncu o projeden çıkarıldı! Yerine gelen isim bomba...
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