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Haberler Galeri ‘Hira kime benziyor tartışması bitmiştir’ Demet Akalın Okan Kurt’un fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 15:29

Hira kime benziyor tartışması bitmiştir’ Demet Akalın Okan Kurt’un fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Giyim tarzı, şarkıları, küslükleri, yaşantısı ve sosyal medya kullanımıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile nikâh masasına oturmuştu. 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına alan ünlü çift, anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı. Boşanıp tekrar barıştığı Okan Kurt'un fotoğrafını paylaşan Akalın, sosyal medyada gündem oldu. Zaman zaman kızı Hira'nın kime benzediği konusundaki tartışmalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı, Kurt'un yıllar önceki pozuna; "Hira kime benziyor tartışması an itibariyle bitmiştir" notunu düştü.

‘Hira kime benziyor tartışması bitmiştir’ Demet Akalın Okan Kurt’un fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Demet Akalın, Instagram hesabından hayat arkadaşı ve kızının babası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı. Daha önce kendi çocukluk pozları Hira'ya benzetilen 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımında; "Hira kime benziyor tartışması an itibariyle bitmiştir" dedi.

‘Hira kime benziyor tartışması bitmiştir’ Demet Akalın Okan Kurt’un fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile nikâh masasına oturmuştu. 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına alan ünlü çift, anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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‘Hira kime benziyor tartışması bitmiştir’ Demet Akalın Okan Kurt’un fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

2018'de tek celsede boşanan Kurt ve Akalın, ilişkilerine ikinci şans vererek, yeniden bir araya gelmişti.

‘Hira kime benziyor tartışması bitmiştir’ Demet Akalın Okan Kurt’un fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü ikili, zaman zaman sosyal medyadan aile pozlarını da paylaşıyor.

‘Hira kime benziyor tartışması bitmiştir’ Demet Akalın Okan Kurt’un fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

KURT'UN ÇOCUKLUK POZUNU PAYLAŞTI

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 10 milyon takipçisi olan Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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