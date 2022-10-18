‘Hira kime benziyor tartışması bitmiştir’ Demet Akalın Okan Kurt’un fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Demet Akalın, Instagram hesabından hayat arkadaşı ve kızının babası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı. Daha önce kendi çocukluk pozları Hira'ya benzetilen 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, paylaşımında; "Hira kime benziyor tartışması an itibariyle bitmiştir" dedi.