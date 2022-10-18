‘Hira kime benziyor tartışması bitmiştir’ Demet Akalın Okan Kurt’un fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:19
Güncelleme Tarihi: 18.10.2022
15:29
Giyim tarzı, şarkıları, küslükleri, yaşantısı ve sosyal medya kullanımıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile nikâh masasına oturmuştu. 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına alan ünlü çift, anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı. Boşanıp tekrar barıştığı Okan Kurt'un fotoğrafını paylaşan Akalın, sosyal medyada gündem oldu. Zaman zaman kızı Hira'nın kime benzediği konusundaki tartışmalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı, Kurt'un yıllar önceki pozuna; "Hira kime benziyor tartışması an itibariyle bitmiştir" notunu düştü.