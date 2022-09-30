‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ bugün vizyona giriyor! O sahnede herkes ayağa kalktı!

Film, çocuklardaki spor aşkının fitilini de ateşlemeyi hedefliyor. Bu filmi izleyip "Ben de atlet olmak istiyorum" demeyen çocuk olmaz gibime geliyor. Bu arada asırlık bir hayalimiz de filmde gerçekleşiyor. İstanbul Olimpiyatları... Öyle bir açılış seremonisi resmediliyor ki, tüylerim hâlâ diken diken... Düşünsenize, semazenler paraşütle Atatürk Olimpiyat Stadı'na iniyorlar...