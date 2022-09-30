‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ bugün vizyona giriyor! O sahnede herkes ayağa kalktı!

Minika ekranlarının sevilen çizgi dizisi Hızlı Ayaklar, yepyeni çizgileri ve eğlenceli hikayesiyle sinemaseverlerle buluştu. Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda' bugün vizyona giriyor. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde 'Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda' filmini kaleme aldı. Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda filminin galasına ailece gittik. Asırlık hayalimiz filmde gerçekleşiyor. İstanbul Olimpiyatları... Öyle bir açılış seremonisi resmediliyor ki, tüylerim hâlâ diken diken... Bugün hayal, yarın gerçek... Bu filmi herkes izlemeli.