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Haberler Galeri ‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ bugün vizyona giriyor! O sahnede herkes ayağa kalktı!
Giriş Tarihi: 30.09.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 13:32

Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ bugün vizyona giriyor! O sahnede herkes ayağa kalktı!

Minika ekranlarının sevilen çizgi dizisi Hızlı Ayaklar, yepyeni çizgileri ve eğlenceli hikayesiyle sinemaseverlerle buluştu. Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda' bugün vizyona giriyor. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde 'Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda' filmini kaleme aldı. Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda filminin galasına ailece gittik. Asırlık hayalimiz filmde gerçekleşiyor. İstanbul Olimpiyatları... Öyle bir açılış seremonisi resmediliyor ki, tüylerim hâlâ diken diken... Bugün hayal, yarın gerçek... Bu filmi herkes izlemeli.

YÜKSEL AYTUĞ
‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ bugün vizyona giriyor! O sahnede herkes ayağa kalktı!

Minika yapımı Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda, yaklaşık 750 davetlinin katıldığı galayla izleyici karşısına çıktı. Ana karakterlerini Harun Can ve Çetin Altay'ın seslendirdiği, müziklerini ise Manga grubunun yaptığı film, herkesten tam not aldı. Galaya İstiklal Marşımızın çaldığı Olimpiyat sahnesi damga vurdu. O sahnede tüm salon ayağa kalkarak Milli Marşımıza eşlik etti.

‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ bugün vizyona giriyor! O sahnede herkes ayağa kalktı!

Minika ve Minika Go kanalları Ela'mız doğduktan sonra bizim evin en çok izlenen kanalı oldu. Öyle olunca da Minika'nın Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda filminin galasına ailece gitmek farz oldu. Animasyon film, bizimkinin Minika'da büyük keyifle izlediği Hızlı Ayaklar'ın sinema filmi versiyonu. Atlet Ali'nin küllerinden doğuşu, Trabzon'da bir amcanın nezaretinde olimpiyatlara hazırlanması anlatılıyor.

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‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ bugün vizyona giriyor! O sahnede herkes ayağa kalktı!

Film, çocuklardaki spor aşkının fitilini de ateşlemeyi hedefliyor. Bu filmi izleyip "Ben de atlet olmak istiyorum" demeyen çocuk olmaz gibime geliyor. Bu arada asırlık bir hayalimiz de filmde gerçekleşiyor. İstanbul Olimpiyatları... Öyle bir açılış seremonisi resmediliyor ki, tüylerim hâlâ diken diken... Düşünsenize, semazenler paraşütle Atatürk Olimpiyat Stadı'na iniyorlar...

‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ bugün vizyona giriyor! O sahnede herkes ayağa kalktı!

Bugün hayal, yarın gerçek... Eminim, o akşam o salonda bu filmi izleyen çocuklardan en az biri, İstanbul Olimpiyatları'nda göğsüne madalya takacak. Bu arada Manga'nın film için hazırlayıp seslendirdiği Olimpiyat şarkısına bayıldım. Bence ev sahipliği yapacağımız ilk olimpiyatın resmi şarkısı olmalı.

‘Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda’ bugün vizyona giriyor! O sahnede herkes ayağa kalktı!

HIZLI AYAKLAR İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI
Ammar Gündüz'ün yapımcısı olduğu, ana karakterlerini Harun Can ve Çetin Altay'ın seslendirdiği, müziklerini Manga grubunun yaptığı film, galaya katılan tüm çocuklar ve yetişkinlerden tam not aldı.

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