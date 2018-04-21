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bu mutlu haberle çalkalanıyor! oyuncu 48 yaşında hamile...

Giriş Tarihi: 21.04.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 15:06
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bu mutlu haberle çalkalanıyor! oyuncu 48 yaşında hamile...
Hollywood bu mutlu haberle çalkalanıyor! Ünlü oyuncu 48 yaşında hamile...

48 yaşındaki yıldızı , kendisi gibi oyuncu olan kocası Daniel Craig ile ilk bebeklerini bekliyor.

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bu mutlu haberle çalkalanıyor! oyuncu 48 yaşında hamile...
Hollywood bu mutlu haberle çalkalanıyor! Ünlü oyuncu 48 yaşında hamile...

HOLLYWOOD BU MUTLU HABERLE ÇALKALANIYOR!

ve Daniel Craig, ilk bebeklerini bekliyor.

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bu mutlu haberle çalkalanıyor! oyuncu 48 yaşında hamile...
Hollywood bu mutlu haberle çalkalanıyor! Ünlü oyuncu 48 yaşında hamile...

New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, dünyaya "küçük bir insan" getireceği için son derece mutlu olduğunu söyledi.

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bu mutlu haberle çalkalanıyor! oyuncu 48 yaşında hamile...
Hollywood bu mutlu haberle çalkalanıyor! Ünlü oyuncu 48 yaşında hamile...

Londra doğumlu olan Rachel Weisz, daha önce uzun yıllar yönetmen Darren Aronofsky ile birlikteydi.

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bu mutlu haberle çalkalanıyor! oyuncu 48 yaşında hamile...
Hollywood bu mutlu haberle çalkalanıyor! Ünlü oyuncu 48 yaşında hamile...

Rachel Weisz, 2001 ile 2010 yılları arasındaki birlikteliğinden 11 yaşında Henry adında bir oğulları var.

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bu mutlu haberle çalkalanıyor! oyuncu 48 yaşında hamile...
Hollywood bu mutlu haberle çalkalanıyor! Ünlü oyuncu 48 yaşında hamile...

Rachel, 2010 yılının aralık ayında 2006'dan beri James Bond'u canlandıran İngiliz aktör Daniel Craig ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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bu mutlu haberle çalkalanıyor! oyuncu 48 yaşında hamile...
Hollywood bu mutlu haberle çalkalanıyor! Ünlü oyuncu 48 yaşında hamile...
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