Hugo’nun Tolga Abi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Tolga Gariboğlu’nun oğlu ile benzerlikleri ilgi odağı oldu!

Amerika'da dil okulu bulunan Hasan Altuntaş ve Duygu Dağdögen, Tarabya'da gerçekleşen düğün ile dünya evine girdi. Yaşamını New York'ta sürdüren ve 90'lı yıllarda çocuk olanların büyük bir hayranlık ile hatırladığı Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu da düğün törenine katıldı. Geçen yıllara rağmen hiç değişmediği görülen Gariboğlu'nun yanında oğlu Mir de vardı.Tolga Gariboğlu'nun oğlu Mir ile olan benzerliği ilgi odağı oldu.