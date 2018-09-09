Hülya Avşar aşk kriterini açıkladı

8 yıldır yalnız olan Hülya Avşar, erkekler konusunda kriterlerini açıkladı. Eylül 2005'te, 11 yıllık eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan boşanan Hülya Avşar, 2006-2010 arasında Sadettin Saran ile aşk yaşamıştı. Hülya Avşar özel hayatıyla ilgili sorulara ''8 yıldır yalnızım'' cevabını veriyor. Hülya Avşar bir ilişkiden beklentisini ise şöyle açıklıyor: 'GENÇ İSTEMEM' ''Önce saygı ve huzur. Aynı evin içinde birbirimizin varlığını hissederek yok olmayı becermeliyiz. Genç sevgili istemem. Öğrenmeyi, gelişmeyi seviyorum. Bu da benden küçüklerle mümkün değil. Erkeğin zekası, kültür seviyesi her şeyden önemli.''