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aşk kriterini açıkladı

Giriş Tarihi: 09.09.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 09.09.2018 15:28
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aşk kriterini açıkladı
Hülya Avşar aşk kriterini açıkladı

8 yıldır yalnız olan , erkekler konusunda kriterlerini açıkladı.

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aşk kriterini açıkladı
Hülya Avşar aşk kriterini açıkladı

Eylül 2005'te, 11 yıllık eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan boşanan , 2006-2010 arasında Sadettin Saran ile aşk yaşamıştı.

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aşk kriterini açıkladı
Hülya Avşar aşk kriterini açıkladı

özel hayatıyla ilgili sorulara ''8 yıldır yalnızım'' cevabını veriyor.

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aşk kriterini açıkladı
Hülya Avşar aşk kriterini açıkladı

Hülya Avşar bir ilişkiden beklentisini ise şöyle açıklıyor:

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aşk kriterini açıkladı
Hülya Avşar aşk kriterini açıkladı

'GENÇ İSTEMEM'

''Önce saygı ve huzur. Aynı evin içinde birbirimizin varlığını hissederek yok olmayı becermeliyiz. Genç sevgili istemem.

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aşk kriterini açıkladı
Hülya Avşar aşk kriterini açıkladı

Öğrenmeyi, gelişmeyi seviyorum. Bu da benden küçüklerle mümkün değil. Erkeğin zekası, kültür seviyesi her şeyden önemli.''

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aşk kriterini açıkladı
Hülya Avşar aşk kriterini açıkladı
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