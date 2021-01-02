Yeni yılın ilk saatlerine Hülya Avşar derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi damga vurdu! 57 yaşındaki Hülya Avşar'ın bacak dekoltesi sosyal medyayı salladı...

Güzelliği ile dillere destan Hülya Avşar yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.