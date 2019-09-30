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  • Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle…

genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle…

katıldığı Cup Tenis Turnuvasında derin yırtmaçlı eteğiyle ilgi odağı oldu. 20 yıldır düzenlenen Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvasının Bursa ayağına katıldı. Turnuvanın son gününde gösteri maçına çıkan Avşar, derin yırtmacıyla göz kamaştırdı. Öyle ki Hülya Avşar'a gösterilen yoğun ilgiden dolayı, oyun bir set daha uzatıldı. Hülya Avşar ve Korhan Akın'dan oluşan takım, Tamer Haytoğlu ve Muazzez Demirci ile karışık çiftler gösteri maçı gerçekleştirdi. Hülya Avşar, gösteri maçına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı. Performansıyla büyüleyen Avşar kızına ilgi ise yoğundu. Hülya Avşar, maçı izlemeye gelen tenisçi çocukların tenis toplarını da imzalamayı ihmal etmedi. Hülya Avşar genç kızlara taş çıkartan performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Hülya Avşar'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte Hülya Avşar ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 30.09.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 15:15
Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle…

Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı , Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı. Sevenlerinin yoğun ilgisi sonrasında maçı uzatarak oynamaya devam eden Avşar, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Performansıyla dikkat çeken Hülya Avşar'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hülya Avşar'ın yaşı…

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle…

İLKER İNANOĞLU

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Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle…

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle…

DEFNE SAMYELİ

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle…

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle…

BENGÜ

Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle…

BENGÜ

2 Nisan 1979

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