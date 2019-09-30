Hülya Avşar genç kızlara taş çıkarttı! Derin yırtmaçlı eteğiyle…

Hülya Avşar katıldığı Cup Tenis Turnuvasında derin yırtmaçlı eteğiyle ilgi odağı oldu. 20 yıldır düzenlenen Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvasının Bursa ayağına katıldı. Turnuvanın son gününde gösteri maçına çıkan Avşar, derin yırtmacıyla göz kamaştırdı. Öyle ki Hülya Avşar'a gösterilen yoğun ilgiden dolayı, oyun bir set daha uzatıldı. Hülya Avşar ve Korhan Akın'dan oluşan takım, Tamer Haytoğlu ve Muazzez Demirci ile karışık çiftler gösteri maçı gerçekleştirdi. Hülya Avşar, gösteri maçına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı. Performansıyla büyüleyen Avşar kızına ilgi ise yoğundu. Hülya Avşar, maçı izlemeye gelen tenisçi çocukların tenis toplarını da imzalamayı ihmal etmedi. Hülya Avşar genç kızlara taş çıkartan performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Hülya Avşar'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte Hülya Avşar ve diğer ünlü isimlerin yaşları…