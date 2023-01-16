Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu 25 yaşına bastı! Kaya Çilingiroğlu eski eşine ve kızı Zehra’ya övgüler yağdırdı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu, yeni yaşına girdi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanına kaptırmıştı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 1 yıldır aşk yaşadığı iddia edilen sevgilisi ile yakalanmıştı. Kaya Çilingiroğlu, 25 yaşına basan kızının 'terbiyeli' oluşundan gurur duyduğunu söyleyip ekledi: "Annesine teşekkür ediyorum, harika bir iş çıkardı" diyerek eski eşine övgüler yağdırdı.