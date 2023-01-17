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Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu artık 25 yaşında! Kaya Çilingiroğlu eski eşine ve kızı Zehra’ya övgüler yağdırdı
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:04

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu artık 25 yaşında! Kaya Çilingiroğlu eski eşine ve kızı Zehra’ya övgüler yağdırdı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu, yeni yaşına girdi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanına kaptırmıştı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 1 yıldır aşk yaşadığı iddia edilen sevgilisi ile yakalanmıştı. Kaya Çilingiroğlu, 25 yaşına basan kızının 'terbiyeli' oluşundan gurur duyduğunu söyleyip ekledi: "Annesine teşekkür ediyorum, harika bir iş çıkardı" diyerek eski eşine övgüler yağdırdı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu artık 25 yaşında! Kaya Çilingiroğlu eski eşine ve kızı Zehra’ya övgüler yağdırdı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra, 25 yaşına bastı. Kızının mimar olacağını ve çok iyi bir sporcu olduğunu söyleyen Çilingiroğlu, ekledi:

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu artık 25 yaşında! Kaya Çilingiroğlu eski eşine ve kızı Zehra’ya övgüler yağdırdı

Takvim'in haberine göre; 'Tüm bunların dışında benim için asıl gurur kaynağı Zehra'nın terbiyesi. Her şey parayla satın alınabilir ama terbiye ve ahlak asla.'

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu artık 25 yaşında! Kaya Çilingiroğlu eski eşine ve kızı Zehra’ya övgüler yağdırdı

Bu konuda da en büyük teşekkürü anne Avşar'a borçlu olduğunu söyleyen Kaya Çilingiroğlu, 'Hülya, kızımızın bu günlere gelmesinde harika bir iş çıkardı' dedi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu artık 25 yaşında! Kaya Çilingiroğlu eski eşine ve kızı Zehra’ya övgüler yağdırdı

Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü sosyal medyadan bu kareyle kutladı. Kaya Çilingiroğlu paylaşımına 'Bebeğim büyümüş' notunu ekledi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu artık 25 yaşında! Kaya Çilingiroğlu eski eşine ve kızı Zehra’ya övgüler yağdırdı
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