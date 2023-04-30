Giriş Tarihi: 30.04.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 07:49

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu böyle görüntülendi! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Hülya Avşar'ın güzel kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda kız arkadaşları ile yemekteydi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanı Mürsel Kaya kaptırmıştı. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Zehra Çilingiroğlu, arkadaşları ile yemeğe çıktı. Koyu sohbette olan Zehra ve arkadaşları, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi.