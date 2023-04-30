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Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu böyle görüntülendi! Tüm dikkatleri üzerine çekti
Giriş Tarihi: 30.04.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 07:49

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu böyle görüntülendi! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Hülya Avşar'ın güzel kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda kız arkadaşları ile yemekteydi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanı Mürsel Kaya kaptırmıştı. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Zehra Çilingiroğlu, arkadaşları ile yemeğe çıktı. Koyu sohbette olan Zehra ve arkadaşları, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu böyle görüntülendi! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda kız arkadaşları ile yemekteydi.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu böyle görüntülendi! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz vermişti.

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu böyle görüntülendi! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Kick boks, fitness ve golf gibi sporlar yaptığını söyleyen 25 yaşındaki genç kız, "Hobi olarak da yürüyorum" demişti.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu böyle görüntülendi! Tüm dikkatleri üzerine çekti

SADE ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURDU!

Zehra Çilingiroğlu, Rumelihisarı ve Kuruçeşme arası gidip gelerek de 10 kilometre yürümüş oldu.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu böyle görüntülendi! Tüm dikkatleri üzerine çekti

KIZ KIZA YEMEK

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda kız arkadaşları ile yemekteydi. Koyu sohbette olan Zehra ve arkadaşları, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi.

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